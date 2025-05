Las últimas noticias de hoy , en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de sus lectores. Todas las novedades del viernes, 14 de mayo con un completo resumen que no puedes dejar pasar:

Un hombre de 45 años de edad, vecino de la pedanía murciana de Torreagüera y principal acusado de la violación en manada de una joven en Beniaján en abril de 2018, ha muerto en prisión , según ha podido saber ' La Verdad' a través de fuentes próximas al Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia.

Dieciséis días sin noticias son malas noticias en cualquier desaparición. Anna y Olivia, las niñas secuestradas por su padre en Tenerife, no han salido de España. La Guardia Civil no ha hallado hasta el momento ni un solo dato que avale lo contrario pese a las teorías sobre supuestos barcos que las habrían recogido, cómplices y pagos. La orden internacional de búsqueda se dictó a los tres días sin ningún resultado positivo dos semanas después. El entorno de Tomás Gimeno, el padre, ha sido sometido a una estrecha vigilancia y tampoco se ha encontrado a ningún cómplice que le hubiera podido ayudar. Los agregados de Interior repartidos en países del entorno como Marruecos también se han topado con un muro de silencio.

Que los Franco no se lleven de Meirás las puertas de acceso al pazo, las cancelas, las chimeneas interiores, los lavabos, el papel pintado de la habitación del servicio o los azulejos de una dependencia anexa la cocina. Es la petición que ha trasladado la Abogacía del Estado al Juzgado de Primera Instancia nº1 de La Coruña, dentro del incidente de ejecución de la sentencia dictada en septiembre del pasado año, y por el que la antigua residencia de verano de Francisco Franco pasó a titularidad pública. El pasado abril, la Audiencia Provincial dictaminó que los bienes muebles del interior del Pazo y su finca no estaban afectados por la reivindicación que en su día hizo el Estado del inmueble y las parcelas catastrales que lo conformaban, y por tanto devolvía a la familia la posibilidad de recuperar sus enseres. Sin embargo, no parece que vaya a ser sencillo.

Pedro Sánchez nombró a Rafael Rubio subdelegado del Gobierno en la provincia de Valencia el pasado verano pese a que entonces el histórico dirigente socialista de la capital del Turia estaba imputado por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad y fraude en la contratación.

Después de la fuerte réplica que el viernes sacudió Ciudadanos (Cs) -con el adiós de la exconsejera madrileña de Cultura Marta Rivera de la Cruz , la baja de militancia de cuatro diputados autonómicos de la Comunidad Valenciana y la rebelión de otros tres parlamentarios en Baleares-, el goteo de bajas en el partido ha continuado esta semana con un esquema que se repite: cartas publicadas en Twitter con argumentos prácticamente calcados, salvación de la figura de Albert Rivera -a quien ninguno responsabiliza de la pérdida de 47 diputados en apenas siete meses- y culpa en exclusiva de la debacle del partido a Inés Arrimadas y a la actual dirección.

El revolcón electoral que el PSOE sufrió hace menos de dos semanas en la Comunidad de Madrid dejó a la formación conmocionada. Revisitando sensaciones que en el partido hacía tiempo que no experimentaban. La dirección federal decidió anticipar las primarias en Andalucía para descabalgar definitivamente a Susana Díaz como reacción al batacazo madrileño.

El 20 de agosto del 2008 el accidente del vuelo JK5022 de Spanair provocó la pérdida de 154 vidas y dejó a otras dieciocho personas heridas. Tras años de lucha de las víctimas de la tragedia, hoy por fin el pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el dictamen de la comisión de investigación , constituida por primera vez en 2018. La conclusión es que se produjo un «fallo sistémico» del que se responsabiliza directamente a varios cargos del entonces Ministerio de Fomento encabezado por la socialista Magdalena Álvarez .