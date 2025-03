Estar informado sobre las novedades de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de los lectores que lo deseen, el mejor resumen del viernes, 11, septiembre aquí mismo:

El ministro de Sanidad, Salvador Illa , contestó este viernes al presidente de EEUU, Donald Trump , que «nadie está en condiciones de dar lecciones» en la gestión de la pandemia, después de que el mandatario norteamericano criticara esta madrugada la gestión del Gobierno español en el manejo de la crisis del coronavirus.

«Si vamos a los datos de letalidad [del coronavirus] de las últimas semanas, observamos que España es probablemente el país con menor letalidad de Europa junto con Alemania » aseguró este jueves el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón . Por su parte, hoy mismo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa , en una entrevista en TVE, reincidía en la idea , subrayando que «la letalidad por el Covid-19 en España es de las más bajas de Europa ».

El flechazo con que un grupo de indios no contactados en la Amazonía brasileña mató el miércoles a un reconocido indigenista fue atribuido por la organización Survival International a la presión de madereros y productores agrícolas sobre la selva en que sobreviven estas tribus.

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, que se realiza cada cuatro años y fue presentada ayer por la ministra de Igualdad Irene Montero, ofreció como resultado que más de una de cada dos mujeres a partir de los 16 años, el 57,3 %, (lo que se traduce en 11,6 millones) ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida por el mero hecho de ser mujer. Incluye todas sus modalidades: la física o sexual en el ámbito de la pareja o expareja o fuera de él, así como el acoso sexual o el reiterado, denominado «stalking», una de las novedades del estudio.

San Pafnucio de Egipto se celebra en el día de hoy, viernes 11 de septiembre del 2020 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

La ministra de Educación, Isabel Celaá , ha recordado este viernes que la «responsabilidad empieza en casa» y los padres no deben enviar al colegio a un niño con síntomas o que esté pendiente del resultado de una PCR y ha precisado que la función de la escuela «no es la conciliación».

Una mujer de mediana edad ha sido denunciada por su vecina por el salvaje maltrato propinado a su perro, al que entre gritos e insultos, lo estrella contra el suelo. ¿La causa? Ha hecho sus necesidades dentro de casa. Los hechos ocurrieron en Mairena del Aljarafe (Sevilla). La joven que filma toda la escena con su móvil, asustada, le recrimina su acción y le indica que no puede hacer eso. « Uy, por favor. Oiga, esto es maltrato animal. Y la estoy grabando. No se puede tirar a un perro así. Es normal lo que hace si no lo saca a la calle. S i no puede tenerlo, llévelo a una protectora de animales».