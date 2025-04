Si quieres estar al día de todas las novedades informativas de hoy , ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los más importantes titulares del viernes, 8 de enero que no te puedes perder, como estos:

El Dakar 2021 no está siendo el Dakar esperado por el vigente campeón, Carlos Sainz. Este jueves ha vuelto a dejarse una minutada respecto a sus dos grandes rivales, Peterhansel y Al-Attiyah, y ya está a más de 45 minutos del liderato , lo que hace casi imposible que pueda pelear por su cuarto Dakar. Los continuos problemas de navegación del madrileño le están amargando su participación y hoy ha estallado contra la organización: «Creo que lo tenemos que mirar porque esto se está volviendo más un yincana que un rally raid. He hecho catorce Dakar y lo que estoy viendo hasta ahora no es un rally. No me gusta. Nunca en mi vida me había perdido dos veces seguidas media hora».

Madrid se ha teñido este jueves de blanco con una de las nevadas más importantes de los últimos años, lo que ha provocado estampas preciosas en la capital de España . Dos de ellas son, claramente, las favoritas para el madridismo.

Buenísimas noticias para Fernando Cáceres. El exfutbolista ha salido del coma inducido en el que se encontraba desde hace 48 horas: «Informamos de que el Señor Fernando Cáceres continúa internado en el instituto Güemes de Haedo. Su estado es favorable, ya que le han sacado el respirador artificial y está a la espera de su evolución. Desde ya, agradecemos el apoyo recibido», publicaba la cuenta de Facebook del club que lleva su nombre.

Thomas Heurtel, base francés de 31 años del Barcelona, no fichará esta temporada, salvo sorpresa, por el Real Madrid. El jugador, pese a que aún tiene contrato con el club catalán hasta el 2022 , podría separar caminos de su actual equipo este mismo verano, en el mes de junio, gracias a una cláusula que le permitiría finiquitar su vinculación, momento en el que los de Pablo Laso podrán atender su contratación sin demasiadas trabas. Se esperaba que el pasado miércoles los de la capital hiciesen una última intentona por Heurtel, ya que ese día a las 18.00 horas acababa el plazo para inscribir a jugadores en Euroliga que ya habían disputado la competición con otro equipo, como era el caso del galo. Pasada esta fecha, el valor del habilidoso jugador ha bajado considerablemente, ya que solo podría disputar partidos de competiciones nacionales. Además, con contrato en vigor, el Madrid o cualquier equipo interesado en sus servicios tendría que negociar con el Barcelona primero, duros en sus posturas desde el comienzo del sainete.

Se ha producido un extraño trasvase que no recuerdan los más viejos del lugar. Un fichaje de la Fórmula 1 procedente de MotoGP. Es Davide Brivio, programador informático de formación que lleva media vida dedicado a las carreras de motos, será el nuevo CEO de Renault Fórmula 1, la escudería con la que Fernando Alonso regresará a la máxima división después de dos años. Brivio ha sido el artífice de los recientes éxitos de Suzuki, campeón del mundo con el mallorquín Joan Mir y campeón de marcas en el último Mundial de MotoGP. El italiano sustituirá a Cyril Abiteboul , el hasta ahora director de Renault F1 que había elevado al coche que han conducido Ricciardo y Ocon hasta posiciones punteras la última temporada. Una figura carismática en la F1, que tenía muy buen trato con Fernando Alonso y su manager Luis García Abad, pierde su trabajo.

Serán las segundas elecciones para Toni Freixa (Barcelona, 1968), aunque su trayectoria como directivo en el club azulgrana es dilatada. Entró de la mano de Joan Laporta en 2003, aunque dos años después dimitió por falta de afinidad con el presidente. Regresó con Rosell y en 2015 decidió irse de nuevo ante el escaso protagonismo que le concedió Bartomeu. Bajo el lema «Fidels al Barça», Freixa se presenta a los comicios con Lluis Carreras como director de fútbol.

No imaginaba Manu Sánchez que cuando fichó hace seis años por el Atlético de Madrid regresaría a Cornellà para ver desde el banquillo cómo el equipo en el que se formó provocaría la sorpresa de la jornada copera. La camiseta del defensa luce en el despacho de Andrés Manzano , director general deportivo del club catalán, como acicate para los muchachos que cada día se entrenan en el campo municipal, el mismo por el que gambetearon Jordi Alba (Barcelona), Víctor Ruiz (Betis), Puado y Melamed (Espanyol) o Edgar Badía (Elche) con el sueño de firmar algún día un contrato profesional. Son solo algunos de los nombres de futbolistas que han alcanzado la élite confirmando que el Cornellà tiene una de las canteras más prolíficas de España . «Apostamos por generar, buscar y desarrollar talento, además de tener un gran volumen de jugadores en nuestra escuela. Hay más de cincuenta futbolistas ahora mismo que están en el mundo profesional y eso nos da satisfacción», explica Manzano a ABC con orgullo pocas horas después de haber eliminado al Atlético del Cholo Simeone .