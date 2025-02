Las últimas noticias de hoy , en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de sus lectores. Todas las últimas horas del viernes, 7 de agosto con un completo resumen que no puedes dejar pasar:

La pandemia del coronavirus Covid-19 sigue acaparando la actualidad informativa. Sanidad ha notificado 1.683 contagios y 1 fallecido en las últimas 24 horas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó este jueves un discurso más optimista que el de días atrás, cuando se mostró «pesimista» sobre el hallazgo de una «vacuna eficaz». Ahora, tal y como subrayó su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, existen seis candidatas a vacunas contra el Covid-19 que se encuentran en «fase muy avanzada», por lo que hay esperanzas de que pronto pueda haber una inmunización de la población contra el coronavirus.

«Hasta que no tengamos una transmisión comunitaria no controlada (...) no lo llamaría segunda ola », ha afirmado este jueves el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Con 1.683 casos diagnosticados en las últimas 24 horas según el balance ofrecido hoy por Sanidad, y un total de 4.088 positivos más si se incluyen asintomáticos y los que se han introducido en el sistema con retraso, el responsable ha asegurado que la situación en la que se encuentra España es de « casos asociados a brotes, transmisión de fondo hasta cierto punto controlada», pero no de segunda ola. «Prefiero ser un poco prudente», ha dicho.

Primero, los hechos: más de 50.000 sanitarios infectados , 20.000 muertes en residencias de ancianos , un exceso de mortalidad de 44.000 personas de una población de 47 millones de habitantes con uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Después, la pregunta inevitable: ¿Entonces, cómo es posible que España haya sido uno de los países más golpeados por el nuevo coronavirus ? . Así comienza la carta al director que veinte científicos españoles han publicado en la revista médica «The Lancet», y donde reclaman una auditoría de la gestión de la pandemia.

El sistema de vigilancia de mortalidad diaria (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III, ha detectado en los últimos días un número de muertes por encima de lo normal en estas fechas del año. El Ministerio de Sanidad, sin embargo, apenas está notificando más defunciones a causa del coronavirus, a pesar del brote de contagios desde hace semanas. ¿A qué se debe entonces este repunte de decesos?

En pleno agosto, con unas temperaturas que rozan la ola de calor, y aún sin factores determinantes como la vuelta al cole o la reincorporación al puesto de trabajo, País Vasco reconoció ayer que batalla ya contra una nueva oleada de coronavirus tras registrar en un día más de 300 nuevos casos. «Estos datos demuestran sin dudas que nos estamos enfrentando a una segunda ola epidémica», aseguró la consejera de Salud, Nekane Murga. Una visión muy diferente a la que ofreció ayer en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. «Hasta que no tengamos una transmisión comunitaria no controlada (que represente incremento en la transmisión y no simplemente que detectamos mucho más), no lo llamaría segunda ola», defendió.

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este jueves que retira su recomendación de evitar viajes a todos los países del mundo a causa del coronavirus , que ha cambiado por recomendaciones individuales como la emitida para España , en cuyo caso pide a sus ciudadanos que "reconsideren" la posibilidad de desplazarse al país.