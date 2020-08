Últimas noticias y última hora de hoy viernes, 7, agosto 2020 en internacional Entérate de las noticias de última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy en internacional. Descubre las últimas noticias del día 7 de agosto del 2020 y el resumen más completo de ABC.es. Entérate de la mejor información de las secciones del periódico para estar al día.

Actualizado: 07/08/2020 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las últimas noticias de hoy, en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de todos los usuarios. Todas las últimas horas del viernes, 7 de agosto con un completo resumen que no puedes dejar pasar:

Final feliz para un secuestro que mantuvo ayer en vilo a Francia. Un comando especial del RAID (Recherche, assistance, intervention, dissuasion), unidad de élite que suele intervenir en casos de terrorismo, se desplegó para la posible «neutralización» de un hombre armado que había tomado a seis rehenes en una oficina bancaria en El Havre (170.000 habitantes), uno de los grandes puertos del país, en el departamento del Sena Marítimo, en la región de Normandía.

Debido al coronavirus, Emmanuel Macron no dio la mano, en público, al presidente libanés, Michelle Aoun, pero no dudó en abrazarse con una víctima de la explosión durante su visita a pie a Gemayze, una de las zonas devastadas de Beirut. El presidente francés fue el primer jefe de Estado que visitó la ciudad tras la tragedia del martes, cuando una doble explosión en el puerto dejó más de 150 muertos, 5.000 heridos y a 300.000 personas sin hogar. «Líbano no está solo», escribió Macron en Twitter nada más aterrizar. Del aeropuerto fue directo a la zona cero, el puerto, y después no dudó en acercarse a Gemayze, bastión cristiano donde le recibieron entre aplausos, gritos de «¡Viva Francia!» o «¡Eres nuestra única esperanza!» e insultos contra el Gobierno local.

El enviado especial de Estados Unidos para Irán, Brian Hook, ha dimitido este jueves, según ha confirmado el Departamento de Estado, que ha nombrado inmediatamente en el cargo a Elliott Abrams, quien es también representante especial para Venezuela.

El príncipe heredero Mohamed bin Salman ya anunció, por estas mismas fechas el año pasado, que tenía intención de explorar el desarrollo de armas nucleares si Irán, su principal rival en Oriente Próximo, seguía avanzando por ese camino. Ahora, Estados Unidos está investigando la capacidad de Arabia Saudí en la producción y enriquecimiento de uranio para crear combustible atómico, que pueda poner al reino en el camino hacia el desarrollo de armas nucleares.

Ni los carceleros y policías de custodia se salvan del coronavirus. Las cárceles, comisarías preventivas y cuarteles militares están siendo contagiadas por brotes del virus y afectando a los presos políticos, reos comunes, privados de libertad temporales y personal de vigilancia.

Setenta y cinco años después de ser arrasada por el artefacto más destructor creado por el hombre, la bomba atómica, Hiroshima sigue clamando por el fin de las armas nucleares. Parece que en vano, a la vista de las 15.000 que quedan en el mundo, el 90% en Estados Unidos y Rusia, y algo más de un millar repartidas entre China, Francia, el Reino Unido, la India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Ni el fin de la «Guerra Fría» ni la globalización ni las nuevas tecnologías han acabado con la amenaza nuclear que pende sobre el mundo desde hace justo tres cuartos de siglo, cuando el Apocalipsis se hizo realidad en Hiroshima y Nagasaki.