Últimas noticias del viernes, 7 de agosto del 2020

viernes, 7 de agosto

La Guardia Civil ha detenido la tarde de este jueves a la hija de la mujer descuartizada en Chapinería como coautora del asesinato. El arresto de África se ha producido una vez finalizado el registro de la vivienda que compartía desde hace un mes con su madre y su novio, apodado «El Loco» y engrilletado esta mañana como autor principal del crimen. Según ha podido saber ABC, el chalé familiar es el escenario en el que los investigadores sitúan el crimen.

Una emoción contenida hasta las ocho en punto de la tarde se desató en El Puerto de Santa María. Todas se desbocaron, las del corazón y las de la razón. Sobraban los motivos. Era 6 de agosto, la fecha herrada con el fuego de la pasión en el calendario de la tauromaquia. El acontecimiento de la temporada se celebraba en una Plaza Real, como se recalcó por megafonía entre aplausos y vivas al Rey. A los Reyes, a Don Felipe y a Don Juan Carlos, a quien recordaban en los palcos por su inquebrantable apoyo a la Fiesta de los toros. La Fiesta de todos. Las notas del Himno Nacional treparon por la ciudad de los Cien Palacios. La gente, en pie. Las lágrimas nublaban algunos ojos. El llanto asomó en el minuto de silencio por las víctimas del Covid-19, con un toque de oración en homenaje a los caídos. Son muchos los que se fueron antes de que saliera el sexto toro de su vida, tan cruel a veces. Aquella música callada se rompió con un mayúsculo «¡viva el Rey!» de una garganta del tendido alto. A coro respondió la parroquia con un «¡viva!», seguido de una voz que advertía: «Pónganse la mascarilla a la altura de la nariz, fumen solo lo imprescindible».

La pandemia del coronavirus Covid-19 sigue acaparando la actualidad informativa. Sanidad ha notificado 1.683 contagios y 1 fallecido en las últimas 24 horas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptó este jueves un discurso más optimista que el de días atrás, cuando se mostró «pesimista» sobre el hallazgo de una «vacuna eficaz». Ahora, tal y como subrayó su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, existen seis candidatas a vacunas contra el Covid-19 que se encuentran en «fase muy avanzada», por lo que hay esperanzas de que pronto pueda haber una inmunización de la población contra el coronavirus.

Pocas horas después de conocerse esta decisión de la Consejería de Sanidad de confinar la localidad burgalesa de Aranda de Duero por la alta incidencia del Covid, se podía apreciar en la villa una gran diversidad de opiniones, que iban desde el desacuerdo hasta la resignación y el apoyo absoluto.

«Hasta que no tengamos una transmisión comunitaria no controlada (...) no lo llamaría segunda ola», ha afirmado este jueves el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Con 1.683 casos diagnosticados en las últimas 24 horas según el balance ofrecido hoy por Sanidad, y un total de 4.088 positivos más si se incluyen asintomáticos y los que se han introducido en el sistema con retraso, el responsable ha asegurado que la situación en la que se encuentra España es de «casos asociados a brotes, transmisión de fondo hasta cierto punto controlada», pero no de segunda ola. «Prefiero ser un poco prudente», ha dicho.