Tras una semana de «descenso leve pero constante» de la transmisión del virus, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, aseguró este jueves que la «cuarta ola se ha quedado en una pequeña ondulación». El epidemiólogo atribuyó este menor incidencia del virus al buen ritmo de la campaña de vacunación, que ya ha conseguido inmunizar al menos con una dosis al 70 por ciento de las personas mayores de 60 años y al 95,6 por ciento de los mayores de 80.

El 9 de mayo termina el toque de queda en España y con ello también lo harán gran parte de las medidas. Sobre todo la del cierre perimetral a nivel de comunidad autónoma. Casi ninguna región tiene previsto pedir a los tribunales que avalen un cierre; otras, como Cantabria o Andalucía sí que prevén que se cierren aquellos municipios que peor estén.

Los 78.726 fallecidos por coronavirus en España de los que informó ayer el Ministerio de Sanidad distan mucho de las cifras de muertos reales a causa de la pandemia. Un estudio publicado por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington eleva la cifra hasta los 123.786 decesos, unos 38.421 más que los comunicados oficialmente. A nivel mundial, además, sitúa en 6,9 millones las personas que perdieron la vida, más del doble que contabilizaba la OMS hasta la publicación del estudio (3,2 millones).

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha mostrado este jueves «favorable» al levantamiento de la protección que ofrecen las patentes sobre las vacunas desarrolladas contra el coronavirus, mientras que el Gobierno de Alemania ha dicho estar «abierto» a discutir la posibilidad planteada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

La suspensión de patentes es condición necesaria pero no suficiente para que se fabriquen de forma masiva vacunas genéricas contra el nuevo coronavirus. He aquí seis motivos por los que no será una solución a corto plazo.

Diecisiete comunidades autónomas, otras tantas fiscalías, otros tantos tribunales superiores de justicia y, al final del camino, el Tribunal Supremo. A dos días del fin del estado de alarma, se multiplican los actores y los criterios de los que dependerá el control de la pandemia en España. Sin un plan de medidas conjuntas a nivel nacional, solo Baleares ha logrado por el momento el aval jurídico a sus medidas para los próximos 15 días, entre las que mantiene el toque de queda a las once de la noche a partir del domingo.