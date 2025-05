Aquí, los titulares del día donde, además, podrás leer todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día viernes, 4 de marzo en el mundo y en España:

La compañía canadiense PressReader, el mayor proveedor de prensa del mundo a través de diversas plataformas y aplicaciones, ha sufrido un ataque informático en sus servidores que impide el acceso en Internet a las réplicas de más de 7.000 periódicos, entre ellos ABC , y revistas de diferentes países. El ataque afecta también desde primera hora de la mañana a la plataforma Kiosko y Más , que aloja este periódico y que funciona con el software de lectura de PressReader. Según ha comunicado la empresa sus equipos trabajan «arduamente» para identificar y corregir el problema, que supone el bloqueo de los archivos de lectura, al tiempo que pide «paciencia» a los usuarios.

El mejor premio para Angélica (no quiere dar su nombre real) fue que sus alumnos de Música la despidieran entre lágrimas. Le compensó una vida sin trabajar, por imposición Tiene tres licenciaturas. Y está ciega de un ojo por un perchazo de hierro lanzado con toda la ira. «En realidad me arrojó tres», acota. Su vecino del piso de arriba fue quien avisó a los Mossos, que detuvieron al que había sido su marido durante 46 años y es el padre de sus tres hijos.

Una de las últimas noticias que Miguel Ángel tuvo sobre Iván Sakun, un joven ucraniano de 27 años al que acogía todos los veranos en Valladolid desde que tenía 7 años, es que el campamento en el que está combatiendo sufrió recientemente un ataque aéreo, pero él se encuentra bien. «Quiere decir que han descubierto dónde estamos y tenían un objetivo claro. Hubo heridos y muertos. Nuestros generales tomaron la decisión de una evacuación urgente , pero lo más alucinante para mí es que cuando nos fuimos dejamos tirados a los muertos. Esto quiere decir que sus familias no podrán ni enterrarlos ni despedirse. No me ha gustado nada. Mi opinión: deberíamos salir todos, los vivos y los muertos , y no importa la urgencia que tenemos para marcharnos», escribió el joven.

La ley española de violencia de género de 2004 necesita una actualización . «Será ajustada a las nuevas formas de maltrato que se ejercen contra las mujeres», responde el Ministerio de Justicia. La contestación llama la atención por tres motivos: la «nueva» forma que se introducirá y que el Gobierno se aviene a castigar en el Código Penal es tan antigua como la propia existencia del maltrato , la violencia económica ; dos, porque la respuesta institucional se conoció a través de un tuit; y, tercero, porque la confirmación del departamento de Pilar Llop llegó de un modo poco frecuente, lo había solicitado una juez en una carta, adherida a una sentencia suya junto a su exposición razonada de los hechos, y el Ejecutivo le ratificó que, en efecto, cumpliría con el mandato que marca el Convenio de Estambul y que España aprobó en 2014.