Los buzos polacos afirman que han encontrado los restos de un barco alemán de la Segunda Guerra Mundial que puede ayudar a resolver un misterio de décadas: el paradero de la Cámara de Ámbar, también conocida como la «octava maravilla del mundo».

Llega un momento, una edad, en que el mundo ya no es para uno, y comienza entonces el tiempo del retiro, lejos de todo. Antonio Gala cumple hoy noventa años desde ese exilio cordobés en el que cuida su mala salud de hierro y acaricia la fundación que lleva su nombre, aunque cuentan que a veces se le ve por La Baltasara, su casa en Alhaurín El Grande (Málaga). En ambos sitios cultiva la lectura, aún abre los periódicos (hay que ser valiente) y dedica horas y horas a los clásicos, además de a los libros de sus becados. No debe haber mucho ruido en sus días, pero será lo que le place. Gala ya lo ha vivido todo, y no le deben quedar muchas ganas de dejarse ver o escuchar. No deja de tener gracia que ahora guarde silencio, cuando en su día, con veinticinco años, tuvo que abandonar la Cartuja de Jerez porque tenía demasiada labia. «Estuve un año. Ellos en seguida se dieron cuenta de algo esencial: no se habla y se adivina. Me dijeron: "Tu voz no es nuestro silencio. Tú tienes que hablar"», contaba el escritor a ABC en 2010. Menos mal.

Lo que empezó con cuentagotas, con cinco cuadros por aquí, otros dos por allá y, en fin, un complejo rastro de desencuentros familiares, vericuetos legales y artimañas para mantener vivo uno de los conflictos patrimoniales más retorcidos de los últimos años, ha desembocado este viernes en generosa tromba no de agua sino de obras de arte. Así, si en 2018 fueron 12 las obras recuperadas, rescate poco más que simbólico, una operación de la Guardia Civil ha permitido recuperar ahora cerca de medio millar de obras del legado de Julio Muñoz Ramonet. En total, más de 470 cuadros de la colección que el industrial legó a la ciudad de Barcelona al morir en 1991 y por la que el Ayuntamiento de Barcelona lleva litigando con sus hijas desde hace años.

La carismática Marie Fredriksson falleció en diciembre de 2019 a los 61 años, víctima del cáncer casi dos décadas después de que le diagnosticaran un tumor cerebral. Pero gracias al prolífico flujo de melodías del compositor Per Gessle, al grupo sueco Roxette aún le queda un importante excedente de material entre el que elegir para sus álbumes. En el caso del último álbum de estudio del grupo, «Good Karma», publicado en el verano de 2016, se descartaron un par de canciones que no entraron en el disco. Una de ellas fue «Let Your Heart Dance With Me», que finalmente ve la luz gracias a «Bag Of Trix», la magnífica colección de material inédito de Roxette que se lanzará a finales de este año.