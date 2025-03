Aquí, los titulares del día donde, además, podrás averiguar todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día viernes, 2 de julio en el mundo y en España:

El limbo contractual en el que se encuentra ahora Leo Messi , que ya ha acabado su vinculación con e Barcelona, aunque esté valorando la propuesta de continuidad, sigue generando muchas dudas entre los juristas, que avisan del problema económico que se puede encontrar el Barcelona y las cargas fiscales que pueden afectar al jugador. Toni Roca, director del Sports Law Institute , ha advertido que la posible continuidad del futbolista es ya, desde hoy 1 de julio, no una renovación, sino un fichaje. «Al no haber llegado a un acuerdo para prolongar su contrato pasada esa fecha, Messi se considera un futbolista sin equipo y a todos los efectos legales , cualquier nuevo contrato que firme, sea en el FC Barcelona o en otro equipo, será considerado una nueva relación laboral, es decir, un fichaje, con todas las consecuencias legales que eso pueda tener», explica Roca.

Es verdad que la frase no es literal, pero ese «no» de Luis Enrique , en la última pregunta de la rueda de prensa previa al duelo de mañana contra Suiza, permite que el titular sea ese. Al asturiano le preguntaron, simple y llanamente, lo siguiente: «De las ocho que quedan, ha visto a alguna selección mejor que la suya». Luis Enrique pensó tres segundos y respondió con un monosílabo. «No». Se levantó y se fue directo al césped del Petrovski, donde España se entrenó ayer por última vez antes del duelo de este viernes por la tarde en tierras rusas.

A llegado la hora de la verdad. Decir lo que realmente quiere. Quien no llora no mama. Es una verdad como un castillo. Bale y Modric presionaron al Tottenham hasta límites insospechados para conseguir su traspaso hace una década. Ahora, Kylian Mbappé, un joven de 22 años, tenía que dar el paso adelante para romper la muralla del PSG y abrir el camino hacia el Real Madrid . Es lo que esperaban en la casa blanca. El futbolista francés ha expuesto al club parisino que no renovará el contrato que finaliza dentro de once meses. Y ha dejado entrever que, si no le dejan irse al equipo español este verano, permanecerá un año en el París Saint-Germain para ser libre en el mes de julio del año próximo.

Ante la preocupación que suscita la variante Delta del Covid, se han anulado las entradas compradas por los ingleses para el partido Inglaterra-Ucrania de cuartos de final de la Eurocopa, previsto para el sábado próximo en el estadio Olímpico de Roma. La decisión ha sido adoptada por el Departamento de Seguridad Pública de Italia junto con la UEFA, que aceptó la solicitud del gobierno italiano para evitar cualquier riesgo de contagio de la variante Delta, vinculado a la llegada de aficionados del Reino Unido. El acuerdo especifica un «bloqueo obligatorio de la venta y la nulidad de entradas vendidas a residentes del Reino Unido». Se preveía la presencia de unos 4.000 británicos en el estadio Olímpico de Roma el próximo sábado

Abhimanyu Mishra es desde hace unas horas el gran maestro (GM) de ajedrez más precoz de la historia, título conseguido a los 12 años, cuatro meses y 25 días . «Por fin di jaque mate a mi rival más grande, la pandemia, que me ha parado durante 14 meses», declaró el niño, consciente del esfuerzo económico que supone tener un genio en casa, más aún con el confinamiento. La familia tuvo que recaudar dinero para viajar a Budapest, donde ‘Abhi’ ha podido encadenar los tres éxitos necesarios (‘normas’) que exige el cinturón negro del tablero. El récord se ha demorado casi veinte años, desde que el ruso Sergey Karjakin, entonces ucraniano, lo fijó en 2002 en 12 años y 7 meses justos.

Después de pasarlas canutas en un inicio desesperante, España comienza en la interminable y abrumadora San Petersburgo otra Eurocopa , la Eurocopa de verdad. Ha ido sorteando etapas de aquella manera, salvado el escollo de la fase de grupos con esa goleada reparadora contra Eslovaquia, y a partir de ahí le ha cambiado la cara a la selección, que estrena estatus esta tarde contra Suiza . Por primera vez, el equipo de Luis Enrique se viste de favorito, sin que sirva absolutamente para nada, y lo es más por sus formas que por su nombre, aparentemente superior a Suiza y, aunque lo niegue, muy aliviada porque hoy, si todo hubiese ido normal, jugaba contra la temible Francia, a la postre un equipazo a la deriva y que ha patinado como otras muchas potencias en esta Euro (Portugal, Alemania, Países Bajos...).