Siempre ha existido la teoría de que los alucinógenos han influido en la creación de arte rupestre en cuevas y refugios rocosos. Los chamanes habrían creado varias de estas pinturas en un estado de trance mientras estaban drogado. Sin embargo, los investigadores nunca han encontrado ninguna evidencia clara del consumo de sustancias alucinógenas en ningún sitio con estas obras hasta ahora, de acuerdo con una investigación arqueológica que afirma que ha conseguido por primera vez pruebas de su ingestión en una cueva de California.

Decía Marx que la historia se repite dos veces, primero como tragedia y después como farsa, y tal vez ocurra lo mismo con los viajes: primero es la expedición, después llega el turismo, el simulacro. El último fenómeno de esta tendencia por diseñar recorridos turísticos por los lugares más insospechados se ha producido con el Titanic, hundido en el Atlántico Norte a más de tres mil ochocientos metros de profundidad y frío.

James Herriot es el seudónimo de James Alfred Wight, un veterinario y escritor, británico de pura cepa, que nació en 1916 y del que no había oído hablar hasta que hace unos días me topé con él y con sus maravillosas «criaturas» en una serie estrenada en Filmin (inciso para alabar el buen gusto de la plataforma de pago española). Hasta el momento, no había catado línea alguna de los escritos de Herriot que suben y bajan, corren y retozan por la campiña inglesa. Después de picotear por aquí y por allá, me resultan de una sencillez gratificante.

Virginia Hall nunca habló de sus seis años secretos en Francia. No escribió memorias jactándose. Jamás concedió entrevistas. «Muchos de mis amigos fueron asesinados por hablar demasiado», rezongaba. Cuando murió en un hospital adventista de Rockville (Maryland), el 8 de julio de 1982, a los 76 años y tras largos achaques, para sus vecinos del minúsculo pueblo campestre de Barnesville era sólo una granjera más. Usaba muletas, porque le faltaba una pierna, y vivía con su marido, mucho más joven y bajito que ella, en una coqueta mansión afrancesada con un terreno circundante de doce hectáreas. Tal vez algún allegado supiese que era también una empleada jubilada de la CIA, pero poco más...