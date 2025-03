Aquí, los titulares del día donde, además, podrás informarte de todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día sábado, 25 de septiembre en el mundo y en España:

De nuevo el Ejército. De nuevo la UME . La erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma ha vuelto a poner a prueba la capacidad de reacción de la Unidad Militar de Emergencias que, tras fajarse el último año y medio en la pandemia y en los habituales incendios de verano, vuelve a ser punta de lanza de la acción del Gobierno frente a una crisis.

La lava expulsada por el volcán en Cumbre Vieja en La Pama, que comenzó el pasado domingo, sigue sin detenerse. Así, en las últimas horas, la intensidad de la erupción ha aumentado y se han reportado numerosas explosiones.

Nuevo revés para los vecinos de La Palma. La intensificación del fenómeno explosivo del volcán de Cumbre Vieja, con aumento del alcance del material piroclástico e intensa emisión de ceniza, obligó ayer a realizar nuevas evacuaciones. El Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) ordenó el desalojo de los barrios de Tajuya y Tacande de Abajo y la parte de Tacande de Arriba no evacuada ante el riesgo de que se puedan romper los cristales que se encuentran en un radio de tres kilómetros , además de trozos de lava o lapilli. Sus cenizas, además, ya han llegado a la isla de La Gomera, en forma fina, y a los municipios de Valle Gran Rey y San Sebastián de la Gomera.

Hace apenas dos meses, el servicio balear de salud amenazaba, otra vez, con suspender las vacaciones al personal sanitario ante la falta de personal . En diciembre, Son Espases, el hospital de referencia de Baleares, ya lo hizo para atender la ola de contagios de coronavirus. Las bolsas de trabajo están agotadas y hay categorías deficitarias. En verano, el Ibsalut llegó a hacer un llamamiento para contratar a enfermeras de la península. Sin embargo, la acuciante falta de profesionales sanitarios en Baleares no ha frenado al Govern balear de Francina Armengol en la aplicación de su política lingüística -que impone el catalán para trabajar en la administración pública- y acaba de excluir de las bolsas de trabajo a miles de trabajadores por no tener el título de lengua catalana, mientras mantiene paralizada la convocatoria de multitud de oposiciones necesarias, como las de médico de atención primaria, ante el dilema de tener que hacer una escabechina por el requisito lingüístico a sabiendas de que no puede permitírselo.

Los expertos del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan, el Instituto Geológico Nacional (IGN) y el CSIC que trabajan a pie de campo siguiendo la actividad del volcán no están solos . La erupción de La Palma ha llamado también la atención de sus colegas del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, INGV de Italia, que ha desplazado a la zona un equipo de cinco personas.

El pasado domingo, 19 de septiembre, el volcán Cumbre Vieja , ubicado en la zona de Cabeza de Vaca de La Palma (Canarias) y de 1.949 metros de altitud, entró en erupción a las 15:10 hora local.

El Ministerio de Sanidad ha registrado este viernes, con datos aportados por las comunidades autónomas, 2.746 nuevos casos de coronavirus , de los que 1.223 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 1.307 registrados el jueves, lo que eleva a 4.946.601 la cifra total de personas contagiadas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.