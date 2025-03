Las últimas noticias de hoy , en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de todos los usuarios. Todas las últimas horas del sábado, 25 de septiembre con un completo resumen que no puedes dejar pasar:

El inexorable paso del tiempo ha terminado con la vida de Helmut Oberlander. A sus 97 años, este anciano de ojos azules y pelo rendido a las canas exhaló el miércoles su último aliento en su casa de Ontario, Canadá. Lo hizo, según ha declarado su familia a la ‘CBS’, «rodeado de sus seres queridos». Aunque también en mitad de una batalla con el gobierno local para mantener su ciudadanía y evitar ser deportado por formar parte de un escuadrón (‘Einsatzkommando’) de los temibles ‘Einsatzgruppen ’: unidades constituidas por miembros de las Waffen-SS con el objetivo de acabar con la vida de judíos y gitanos en el Frente del Este durante la Segunda Guerra Mundial.

Quienes esperaban que la llegada a la presidencia de Joe Biden supondría un regreso a los viejos usos y costumbres diplomáticos en Washington se han dado de bruces contra la realidad de una Casa Blanca menos interesada en cultivar el vínculo con Europa que en contener el ascenso de China. Eso explica que tras las recientes y agrias disputas con Francia y una intervención reducida en la Asamblea General de Naciones Unidas, Biden acabara la semana este viernes recibiendo en el Despacho Oval a los líderes de India, Japón y Australia, en la primera cumbre en persona del grupo conocido como «Quad».

La ventaja del socialdemócrata Olaf Scholz sobre el conservador Armin Laschet ha quedado reducida en un punto porcentual, según el último sondeo publicado hoy. El instituto demoscópico Allensbach concede al SPD el 26% y a la CDU el 25%. Entre el resto de las encuestas, la brecha más ancha se cifra en tres puntos. «Están muy contentos, miran las encuestas y creen que ya han ganado, pero en las próximas cuarenta y ocho horas pueden pasar todavía muchas cosas», decía Laschet llamando a la movilización del voto en su último mitin, «hablad con todo el mundo, explicadles lo que va a ocurrir aquí si se instala en el gobierno una coalición de izquierdas». «Tenemos una sociedad basada en valores, la economía social de mercado no es solo un sistema económico, sino una serie de valores cristianos que consideran la dignidad de cada persona y a la familia como el núcleo social fundamental. No somos individualistas ni colectivistas. Y si no queremos perder eso debemos ir a votar con todas nuestras fuerzas», advirtió. «Están en contra de los Tratados europeos, de la OTAN, de los servicios de inteligencia», insistió, «piensen solo en lo que pasará en Alemania, piensen en los atentados que hemos sufrido, en lo que será de nosotros».

Las autoridades de EE.UU. han llegado a un acuerdo para la puesta en libertad de Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei e hija del fundador del gigante chino de las telecomunicaciones. Meng lleva tres años en arresto domiciliario en Canadá, donde fue detenida en diciembre de 2018 por pesar contra ella una orden de arresto de la justicia estadounidense.

El portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, enfatizó ayer que el correcto funcionamiento del voto por correo en las elecciones del domingo está garantizada. «La seguridad de la elección del Bundestag es un gran bien y está garantizada en todos sus formatos», dijo, en respuesta a noticias falsas aparecidas en las redes sociales sobre una posible manipulación del voto postal , que por su gran dimensión en estos comicios jugará sin duda un importante papel. Según la Oficina Federal Electoral, al menos el 40% de los votantes han enviado por adelantado su voto . Semejante porcentaje no se había dado nunca. En las últimas elecciones de 2017, el voto por correo fue del 28,6%, un dato máximo desde que se introdujo el voto por correo en 1957. «Este año, debido seguramente a la pandemia y al riesgo de infección, creemos que el voto por correo puede rondar fácilmente la mitad del total, dijo el director electoral Georg Thiel, minutos antes de que se cerrase, las 18:00 horas, la recepción del voto postal.

Las elecciones en Alemania se han convertido en un espectáculo emocionante con una campaña centrada mucho más en los candidatos que en los programas. El socialdemócrata Olaf Scholz, actual vicecanciller, ha buscado sobre todo presentarse como el heredero de Angela Merkel. La ha imitado en los mítines al copiar su particular manera de juntar las manos y formar el contorno de un diamante. Su mensaje no ha sido de cambio sino de fiabilidad y continuidad.