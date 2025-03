Las últimas noticias de hoy , en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de todos los lectores. Todas las últimas horas del sábado, 25 de septiembre con un exhaustivo resumen que no puedes dejar pasar:

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha salido en la tarde del viernes de la prisión de Giovanni Bachidu en Cerdeña. Acompañado de Laura Borras, la presidenta del Parlament y la consellera de Acción Exterior, Victòria Alsina, Puigdemont se ha dirigido a los presentes a las afueras de la prisión: «Siempre hemos pensado que podía pasar (la detención), pero sabíamos también como puede acabar, porque la decisión del Tribunal General de la UE es clarísima, y hoy se ha visto. España nunca pierde la oportunidad de hacer el ridículo».

Como un río de lava, todo lo que deja a su paso es ‘malpaís’. Tierra yerma, inútil para nada más que la contemplación melancólica, el regreso de Carles Puigdemont a la actualidad es una mala noticia: tanto si la detención en Italia se resuelve a su favor, es decir, con una nueva burla a la Justicia española, como si se resuelve en su contra, es decir, con su extradición a España, en este caso no por el hecho de que finalmente se siene en el banquillo, como por el previsible mambo político, aunque con sordina, debe decirse, que esto generaría.

La escena no tiene desperdicio. Domina el plano un señor con barba blanca , pinta de haber sido misionero comboniano y haberlo dejado tras enamorarse de la hija del hechicero de la tribu. Bueno, de hecho, un señor con barba blanca y pinta de hechicero de la tribu, un poco bardo, trovador, gafas de progre y aspecto de fumarse los trujas de tres en tres. Tiene cara de actor secundario, a mi me suenan de algo esos aires de explorador, los aromas de profesor sindicalista y esa muy española guitarra colgada en el pecho con algunas frases escritas con típex. O quizá ha mangado el rotulador blanco a su sobrino el grafitero. Las frases de la guitarrita no dan lugar a la sorpresa: «Independencia», «ni olvido ni perdón», «1 de octubre», «libertad presos políticos» y «republica catalana» . Un clásico de la cosa.

Carles Puigdemont fue detenido por las autoridades italianas en su llegada al aeropuerto de Alghero , en Cerdeña . El eurodiputado, buscado por la Justicia española desde 2017, se dirigía al festival Aplee Internacional Adifolk .

En libertad. Al menos hasta el 4 de octubre, cuando el juez italiano decidirá sobre la ejecución de la orden de entrega cursada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena hace dos años. En esta situación quedó ayer el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont después de que, tras una breve comparecencia por videoconferencia desde la prisión en la que pasó la noche –tras su detención en el aeropuerto de Alghero (Cerdeña)–, el juez de la Corte de Apelaciones de Sassari decidiera posponer su decisión sobre la entrega, a la espera de estudiar toda la documentación que rodea este caso. «España no pierde la oportunidad de hacer el ridículo», dijo el prófugo al salir de la cárcel , donde le esperaba su séquito y decenas de simpatizantes.

El Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces españoles, ha decidido una medida tan contundente como infrecuente: despojar de la toga y expulsar de la carrera judicial al magistrado de nuestro país que acumulaba más sanciones.

Han pasado más de cuatro años desde los atentados de Barcelona y Cambrils, y los dos agentes de los Mossos d'Esquadra que abatieron en un camino de Subirats (Barcelona) al autor del ataque en la Rambla, han tenido que ganar en la Audiencia Nacional la condición de víctimas del terrorismo que les denegó el Ministerio del Interior, según avanzó su letrado a ABC. Una condición indispensable para acceder a la indemnización por las secuelas derivadas de aquellos hechos.