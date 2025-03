Si quieres estar al día de todas las últimas horas informativas de hoy , ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los imprescindibles titulares del sábado, 25 de septiembre que no te deberías perder, como estos:

Por más que se busca, Griezmann no se encuentra. Ni cortarse el pelo ni enfundarse de nuevo la camiseta del Atlético le han servido para recuperar su mejor nivel, ese que alcanzó durante su primera etapa como rojiblanco y que solo se pudo ver a cuentagotas en el Barcelona. Era precisamente su fútbol el argumento con el que pretendía ganarse a esa parte de la afición que no olvida su marcha del Atlético hace dos años, y que juzgando sus últimos partidos, se reafirma todavía más en los postulados en su contra. En los cuatro partidos disputados desde su vuelta, Griezmann ha seguido siendo ese jugador cariacontecido que no cumplió con las expectativas de azulgrana. Este sábado, contra el Alavés (14.00 horas, Movistar+LaLiga), uno de los equipos más endebles defensivamente del torneo, tendrá una oportunidad de oro para estrenarse como goleador y encauzar las sensaciones en torno a su fútbol.

Padraig Harrington no quería sorpresas en la sesión matinal de la Ryder Cup 2021 y colocó de salida a su pareja más poderosa: Sergio García , el más victorioso de la historia continental, y Jon Rahm , el número uno del mundo. Enfrente tenían al buque insignia de los rivales, compuesto por Jordan Spieth y Justin Thomas , el favorito de los aficionados locales. Y aunque los españoles comenzaron un tanto dubitativos, dos putts consecutivos del vizcaíno en los hoyos 3 y 4 les dieron la delantera en el marcador; por si eso fuera poco, en el 8 y el 10 se repitió la historia y con 3 arriba los españoles ya comenzaron a chocar los puños y a mostrar sus sonrisas sin pudor.

Desde que Maradona se marchara de este mundo en noviembre de 2020, Nápoles es una ciudad huérfana, una urbe marchita que no supera la muerte de un ídolo que les hizo soñar con lo impensable, con elevar a su pobre pueblo a la cima del fútbol italiano. Aquel chico argentino y su arte inherente con el balón permitieron por primera vez a los hijos del Vesubio a mirar por encima del hombro a los clubes del norte, por los que siempre fueron repudiados e insultados en cada partido que los celestes jugaron por encima de la Toscana. Diego, al que se le atribuyen varios milagros en forma de Scudetti, está para los autóctonos a la altura de San Gennaro , el patrón de la ciudad. Y como ofrenda a su figura, el joven equipo de Spalletti, tras cinco victorias en los cinco primeros partidos de Serie A, ambiciona volver a levantar un título de Serie A en el otrora estadio de San Paolo, el templo que ahora lleva el nombre de su ángel caído: Diego Armando Maradona .

La escudería Mercedes ha dominado con autoridad la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia, con Valtteri Bottas por delante de Lewis Hamilton, mientras que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) han arrancado séptimo y octavo, respectivamente, y Max Verstappen (Red Bull) ha cambiado el motor y saldrá al final de la parrilla el domingo.

La prueba de menores de 23 años del Mundial de ciclismo que se celebra en Flandes (Bélgica) ha desmontado una antigua teoría, según la cual no hubo nunca en este deporte un corredor negro de primer nivel. El eritreo Biniam Girmay se ha convertido esta tarde en el primer africano en conseguir una medalla de nivel mundial. Consiguió la plata en la carrera sub 23 que ganó el italiano Baroncini. Los españoles estuvieron muy lejos de los metales.

Ronald Koeman podría no sentarse más en el banquillo del Barcelona. La sanción de dos partidos que le ha impuesto el Comité de Competición tras la expulsión sufrida este pasado jueves en Cádiz podría solaparse con la destitución que medita el club catalán, que solo ha garantizado la continuidad del neerlandés hasta este domingo, momento en el que el equipo disputará un partido ante el Levante. Koeman fue expulsado tras protestar al árbitro asistente la amarilla que vio Busquets en los instantes finales por desplazar un balón que estaba dentro del campo diferente al con el que se estaba jugando. El Comité ha decidido sancionar al técnico con dos partidos «en virtud del articulo 120 del Código Disciplinario y con una multa accesoria al club en cuantía de 700.000 euros y de 600.000 al infractor en aplicación del artículo 52». Este castigo le impide sentarse este domingo ante el Levante y la próxima semana ante el Atlético de Madrid , aunque cabe la posibilidad de que ante el club colchonero ya haya otro entrenador. «En este país te expulsan por nada. Todo el mundo ha visto que había dos balones en el campo, menos el árbitro. Esto habla por sí solo. No ha sido por nerviosismo. Se lo he dicho al cuarto árbitro, que había dos balones. Pero aquí te expulsan por nada », se había quejado el preparador.

El Real Madrid pone su liderato en juego ante el campeón de la Supercopa de Europa, el Villarreal de Unai Emery, que comienza a sumar puntos tras un comienzo de Liga problemático. Ancelotti es el culpable de un liderazgo basado en la juventud , una revolución del Real Madrid que el italiano ejecuta con mayor rapidez de lo esperado y que ya ha introducido a nueve jóvenes menores de 23 años en la dinámica del equipo.