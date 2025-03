Las últimas noticias de hoy , en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de sus lectores. Todas las novedades del sábado, 25 de septiembre con un completo resumen que no puedes dejar pasar:

El inexorable paso del tiempo ha terminado con la vida de Helmut Oberlander. A sus 97 años, este anciano de ojos azules y pelo rendido a las canas exhaló el miércoles su último aliento en su casa de Ontario, Canadá. Lo hizo, según ha declarado su familia a la ‘CBS’, «rodeado de sus seres queridos». Aunque también en mitad de una batalla con el gobierno local para mantener su ciudadanía y evitar ser deportado por formar parte de un escuadrón (‘Einsatzkommando’) de los temibles ‘Einsatzgruppen ’: unidades constituidas por miembros de las Waffen-SS con el objetivo de acabar con la vida de judíos y gitanos en el Frente del Este durante la Segunda Guerra Mundial.

De nuevo el Ejército. De nuevo la UME . La erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma ha vuelto a poner a prueba la capacidad de reacción de la Unidad Militar de Emergencias que, tras fajarse el último año y medio en la pandemia y en los habituales incendios de verano, vuelve a ser punta de lanza de la acción del Gobierno frente a una crisis.

La lava expulsada por el volcán en Cumbre Vieja en La Pama, que comenzó el pasado domingo, sigue sin detenerse. Así, en las últimas horas, la intensidad de la erupción ha aumentado y se han reportado numerosas explosiones.

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha salido en la tarde del viernes de la prisión de Giovanni Bachidu en Cerdeña. Acompañado de Laura Borras, la presidenta del Parlament y la consellera de Acción Exterior, Victòria Alsina, Puigdemont se ha dirigido a los presentes a las afueras de la prisión: «Siempre hemos pensado que podía pasar (la detención), pero sabíamos también como puede acabar, porque la decisión del Tribunal General de la UE es clarísima, y hoy se ha visto. España nunca pierde la oportunidad de hacer el ridículo».

Nuevo revés para los vecinos de La Palma. La intensificación del fenómeno explosivo del volcán de Cumbre Vieja, con aumento del alcance del material piroclástico e intensa emisión de ceniza, obligó ayer a realizar nuevas evacuaciones. El Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) ordenó el desalojo de los barrios de Tajuya y Tacande de Abajo y la parte de Tacande de Arriba no evacuada ante el riesgo de que se puedan romper los cristales que se encuentran en un radio de tres kilómetros , además de trozos de lava o lapilli. Sus cenizas, además, ya han llegado a la isla de La Gomera, en forma fina, y a los municipios de Valle Gran Rey y San Sebastián de la Gomera.

Como un río de lava, todo lo que deja a su paso es ‘malpaís’. Tierra yerma, inútil para nada más que la contemplación melancólica, el regreso de Carles Puigdemont a la actualidad es una mala noticia: tanto si la detención en Italia se resuelve a su favor, es decir, con una nueva burla a la Justicia española, como si se resuelve en su contra, es decir, con su extradición a España, en este caso no por el hecho de que finalmente se siene en el banquillo, como por el previsible mambo político, aunque con sordina, debe decirse, que esto generaría.

La escena no tiene desperdicio. Domina el plano un señor con barba blanca , pinta de haber sido misionero comboniano y haberlo dejado tras enamorarse de la hija del hechicero de la tribu. Bueno, de hecho, un señor con barba blanca y pinta de hechicero de la tribu, un poco bardo, trovador, gafas de progre y aspecto de fumarse los trujas de tres en tres. Tiene cara de actor secundario, a mi me suenan de algo esos aires de explorador, los aromas de profesor sindicalista y esa muy española guitarra colgada en el pecho con algunas frases escritas con típex. O quizá ha mangado el rotulador blanco a su sobrino el grafitero. Las frases de la guitarrita no dan lugar a la sorpresa: «Independencia», «ni olvido ni perdón», «1 de octubre», «libertad presos políticos» y «republica catalana» . Un clásico de la cosa.