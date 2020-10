Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de deportes del sábado, 24 de octubre del 2020 Entérate de las noticias de última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy en deportes. Descubre las últimas noticias del día 24 de octubre del 2020 y el resumen más completo de ABC.es. Infórmate con la mejor información de las secciones del periódico para estar al corriente.

Actualizado: 24/10/2020 17:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Estar informado sobre las última hora de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de todos los lectores que lo deseen, el mejor resumen del sábado, 24, octubre aquí mismo:

Fue el principio del fin para Khachanov, que quizá veía venir el desastre. Solo así se entiende el ataque de locura que le entró al ruso tras desaprovechar una bola de partido por una decisión polémica y ceder el tie break del segundo set ante Evans, que terminaría por llevarse el encuentro en tres mangas.

La pandemia del coronavirus ya trae consigo también las primeras sanciones a clubes por incumplir el protocolo sanitario establecido para evitar contagios y es el caso del Atlético Pulpileño, que ha sido castigado con una derrota por 0-3 ante El Palmar por la alineación indebida que se deriva de no atender a dicho protocolo.

Jack Grealish ya fue uno de los pilares del Aston Villa la temporada pasada y en la presente sigue demostrando que le sobra calidad para jugar en un equipo puntero de la Premier. Mientras le llega esa oportunidad, el futbolista sigue mostrando sus virtudes, como hizo ayer ante el Leeds, en un partido en el que protagonizó la jugada del año en la liga, que no acabó en gol de milagro.

El delantero mexicano Joao Maleck fue declarado culpable este viernes de homicidio culposo agravado por un accidente automovilístico donde falleció una pareja, ocurrido en junio de 2019.

Antonie Griezmann no jugará el clásico. Ronald Koeman ha decidido condenarle al banquillo después de que el francés haya desaprovechado todas las oportunidades que se le han dado. Abonado a la meritocracia, el técnico holandés ha preferido confiar en Pedri, premiando el partido que realizó el canario ante el Ferencvaros. «Los futbolistas jugarán en función de su rendimiento no de su edad», aseguró y lo está cumpliendo. Hasta el momento, Griezmann había sido una de las piezas importantes de su nuevo proyecto. Incluso se reunió con el francés antes de que diera inicio la temporada para explicarle sus planes y asegurarle que le haría jugar en su posición, algo que después no ha acabado de cumplir. No obstante, tras las quejas de Griezmann tras golear con Francia asegurando que con su selección jugaba bien porque Deschamps le hacía jugar donde mejor le iba, es decir por el centro, Koeman le dio la oportunidad de demostrárselo con la camiseta azulgrana ante el Getafe la semana pasada. No funcionó y se quedó sin participar en la Champions. Lo que parecía una rotación para que llegara descansado al clásico se ha confirmado como una decepción que le ha costado la titularidad.