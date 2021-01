Últimas noticias de deportes hoy sábado, 23 de enero del 2021 Entérate de las noticias de última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy en deportes. Descubre las últimas noticias del día 23 de enero del 2021 y el resumen más completo de ABC.es. Infórmate con la mejor información de las secciones del periódico para estar actualizado.

Si quieres estar al día de todas las últimas horas informativas de hoy, ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los mejores titulares del sábado, 23 de enero que no te puedes perder, como estos:

Este viernes se ha celebrado en Madrid el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, en el que han estado presentes dos conjuntos de Segunda división B: el CD Alcoyano, verdugo del Real Madrid, y el CDA Navalcarnero, un equipo que está sorprendiendo en su segunda participación en esta competición y no solo por su inmaculada trayectoria. También porque el club madrileño, a pesar de la gran cantidad de conjuntos que toman parte en este torneo, está calcando la hoja de ruta que siguió la pasada temporada el CD Badajoz y se está midiendo exactamente a los mismos rivales que tuvo el club extremeño.

Diecisiete clubes como mínimo de la Primera división española, los veintidós de Segunda y un porcentaje similar de los equipos de los cinco grandes campeonatos nacionales de Europa se muestran en contra del proyecto de la Superliga continental. Una idea que es en realidad una especie de NBA, un negocio fijo para los grandes clubes, otrora ricos, agobiados económicamente ahora por la pandemia, que buscan precisamente una salida a su crisis con una competición asegurada que les reportaría un mínimo de 180 millones anuales de ingresos a cada uno. En los casos de clubes con el pedigrí histórico del Real Madrid, el Barcelona, el United, el Manchester City, el PSG, el Bayern y la Juventus podrían alcanzar los 250 millones e incluso los 300 por temporada. Y eso, sin meterle ni un solo gol a sus rivales. Esa construcción de un nuevo negocio del fútbol ha sido frenada por la FIFA, por la UEFA y por la presión de las grandes ligas nacionales europeas. Al menos, en un futuro a corto plazo.

Los mensajes de radio públicos que animan las carreras de Fórmula 1 suelen provocar fastidio entre los pilotos. La mayoría de las estrellas del volante lo entienden cómo una ruptura de los códigos internos de este deporte, una invasión de la presunta intimidad con sus ingenieros en nombre del espectáculo audiovisual de las carreras. Sin embargo, esa comunicación externa que se propaga por la televisión ha resultado fundamental para el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari. Así lo admitió el team manager de la escudería italiana, Mattia Binotto, en una entrevista en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond the grid.

No hará experimentos con gaseosa, que no está el horno para bollos con burbujas. Directo al grano. Cortita y al pie, que decía el gran Alfredo, el hacedor de la gran historia del Real Madrid como mano derecha, mejor dicho como pie diestro, de Santiago Bernabéu, el culpable de toda esta leyenda. David Bettoni alineará hoy en Vitoria a los clásicos con los que ha ganado once títulos al lado de Zidane. Jugarán, salvo contratiempo de última hora: Courtois; Lucas, Militao, Varane, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Hazard, Benzema, Asensio. Les suena ¿No?

El Real Madrid sufrió en Alcoy una de las derrotas más dolorosas de los últimos tiempos. El Alcoyano, un equipo de Segunda B, les apeó de la Copa del Rey tras un partido cargado de tensión que se fue hasta la prórroga. Un varapalo que en el conjunto blanco aún están digiriendo, pero que no ha servido de excusa para no tener un detalle con sus verdugos.

El Atlético rescató de Ipurúa tres puntos de oro tras remontar el tanto de penalti de Dmitrovic al comienzo del partido. El responsable de la remontada fue Luis Suárez, quien primero aprovechó un error en la salida de la defensa del Éibar y luego, en el tramo final, fue objeto de un penalti que se encargaría de transformar él mismo a lo Panenka. Una acción que, pese a la revisión del VAR, ha dado mucho que hablar en las últimas horas.