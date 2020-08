Últimas noticias y última hora de hoy sábado, 22, agosto 2020 en sociedad Entérate de las noticias de última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy en sociedad. Descubre las últimas noticias del día 22 de agosto del 2020 y el resumen más completo de ABC.es. Infórmate con la mejor información de las secciones del periódico para estar actualizado.

Actualizado: 22/08/2020 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las últimas noticias de hoy, en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de sus lectores. Todas las últimas horas del sábado, 22 de agosto con un completo resumen que no puedes dejar pasar:

La pandemia del coronavirus sigue acaparando la actualidad informativa. Este martes, Sanidad ha notificado más de 8.000 nuevos casos, de ellos 3.650 en las últimas 24 horas. Una cifra que refleja que la tendencia en España sigue al alza y descontrolada.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado de que el 'stock' disponible en estos momentos en España de remdesivir, el único medicamento antiviral autorizado contra el COVID-19, "se va a agotar en las próximas horas" debido al "incremento del número de casos".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la pandemia del coronavirus estará controlada en menos de dos años. Ese fue el tiempo que tardó en poner bajo control la epidemia que desató la gripe española, aunque el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha señalado que ahora hay más medios para hacer frente a un virus de esta magnitud.

El Ministerio de Sanidad ha añadido este viernes otros 8.148 contagios de coronavirus, de los que 3.650 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, un tercio de ellos en la Comunidad de Madrid, que ha notificado 1.199. Con estos datos, el total de contagios desde el inicio de la pandemia asciende a 386.054.

Una excusa habitual de las autoridades sanitarias en España para explicar el crecimiento en el número de contagios de coronavirus es que se están realizando más test y, por tanto, se detectan más casos. En España se están haciendo más PCR, cierto, pero el número de casos aumenta mucho más rápido que el número de pruebas practicadas. Tanto que, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya se ha entrado en una fase de descontrol de la pandemia, alarmante en algunas regiones.

Solo llevamos dos semanas de clases y 41 colegios de Berlín han recibido ya la visita del virus. Se trata de casos aislados, en los que un alumno o profesor, o alguien del entorno ha dado positivo en un test. No hay constancia de casos contagiados en las escuelas, pero estos casos obligan igualmente a cuarentenas parciales por grupos de contacto y a test masivos de la comunidad educativa. Una escuela primaria en Treptow-Köpenick ha tenido que cerrar por completo durante un día. La senadora de Educación, Sandra Scheeres, recuerda que no es un nivel preocupante y que el curso sigue en marcha. Al fin y al cabo, son 41 colegios del total de 825, el porcentaje no llega al 5%. La estadística demuestra, además, que no importa la edad de los infectados, el barrio en que se encuentran los colegio, ni si son centros públicos o privados. El virus se cuela igualmente, en la mayoría de los casos de importación en la vuelta de las vacaciones en el extranjero.

En plena escalada de los contagios por coronavirus, la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid de no ratificar el cierre del ocio nocturno o la prohibición de fumar en la calle ha abierto un nuevo frente jurídico lleno de incertidumbre. Ayer empresarios madrileños pedían una aclaración a la Comunidad para saber si podían abrir o no; la Comunidad a su vez le pedía más información al juzgado; y Moncloa, en una nota remitida por la Secretaría de Estado de Comunicación, replicaba al juez que las medidas que se acordaron hace una semana con las autonomías están basadas «en la legislación de salud pública que permite este tipo de actuaciones». Y mientras en Madrid estas restricciones quedan en el aire, en otras autonomías sí están en vigor. Según resumen expertos consultados, esto es una muestra de que, en derecho, «todo es interpretable».