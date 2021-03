Últimas noticias de deportes hoy sábado, 20 de marzo del 2021 Averigua las últimas noticias del día de hoy. El mejor resumen de las noticias de última hora del día 20 de marzo del 2021 en ABC.es. Revisa las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

Ha sido observado por el Real Madrid desde hace varios años. Lo informes de los ojeadores eran óptimos. Un futbolista mutidisciplinar que puede jugar de central, de lateral izquierdo y de medio centro. Un hombre que se adapta perfectamente al estilo de juego del conjunto blanco. Esa capacidad de rendir al máximo nivel en diversas misiones es fundamental para el club español. Se llama David Alaba, cumple 29 años en junio, es de ascendencia filipina y nigeriana, tiene pasaporte austríaco, se crió en Viena y su fichaje por el club español se cuece a fuego lento.

Sergio Ramos no viaja a Vigo con el Real Madrid. Jugó frente al Elche y el Atalanta y no se medirá al Celta mañana. El capitán no viaja por precaución, tras sufrir un golpe en la tibia izquierda frente al Atalanta. Zidane le reserva por precaución y piensa en el Liverpool y en el clásico del 10 de abril.

Mucho se ha hablado de la influencia que tiene Neymar para que Leo Messi acabe jugando en el PSG. No obstante, el brasileño se ha dejado querer también por el club azulgrana y Bartomeu estuvo a punto de conseguir su retorno. En los últimos meses, Neymar ha tendido la mano al azulgrana asegurando que el « lo que más quiero es volver a jugar con Messi, para disfrutar con él otra vez y seguro que el próximo año, tenemos que hacerlo». No obstante, la llegada de Laporta, su necesidad de convencer al argentino, de crear un equipo competitivo y las ganas de Neymar de regresar al club en el que más feliz fue, pueden provocar un cambio de escenario. Así lo ha reconocido el entorno del paulista. Andre Cury, ex agente de Neymar y hombre de confianza del Barça durante años en el mercado brasileño, lanzó la bomba en un medio argentino. «Neymar va a jugar con Messi, pero no en el PSG, sino en Barcelona. En otro equipo dudo que se pueda hacer», aseguró en 'El Litoral'.

De todos los objetos que adornan el despacho londinense de José Mourinho, destaca una fotografía donde es manteado por los jugadores del Real Madrid después de ganar la Copa del Rey de 2011. La colgó en su primer día como entrenador del Tottenham, quizá para recordarse que, pese a las últimas experiencias agridulces en Chelsea y Manchester United, seguía siendo un ganador. Fue precisamente ese espíritu el que llevó a Daniel Levy, propietario del Tottenham, a elegirle como relevo de Pochettino. Nadie mejor que él para ganar un título que se le resiste a su club desde 2008, pensó. Tras una primera temporada marcada por el coronavirus, esta no pudo empezar mejor para el técnico portugués, pero, como un azucarillo en el café, su equipo se ha ido diluyendo con el paso de los partidos.