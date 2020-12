Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de internacional del sábado, 19 de diciembre del 2020 Entérate de las noticias de última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy en internacional. Descubre las últimas noticias del día 19 de diciembre del 2020 y el resumen más completo de ABC.es. Entérate de la mejor información de las secciones del periódico para estar al día.

Se agrava la tensión, en Francia, tras el suicidio de una estudiante trans de 17 años, Fouad **, tras una serie de grabados en circunstancias mal conocidas, en el instituto Fénelon de Lille, en el norte.

El ministerio del Interior y el Observatorio francés de las drogas y toxicomanías (OFDT) ha comprobado un crecimiento espectacular de la venta y consumo de drogas durante los diez primeros meses de la pandemia, beneficiándose de una demanda creciente y de nuevos modelos de distribución.

La industria del transporte es una de las más preocupadas por las consecuencias que pueda tener el divorcio definitivo entre Reino Unido y la UE a partir del 1 de enero. Y es que a menos de dos semanas de que acabe el periodo de transición del Brexit, la incertidumbre sobre lo que va a ocurrir en las fronteras es máxima, sobre todo entre quienes transportan productos perecederos. «Existe un gran temor entre los transportistas que van con todo tipo de productos frescos (carne, pollo, aves) de no obtener una reserva» en los ferries directos que van hacia el continente europeo, según expresó el presidente de la Asociación Irlandesa de Transporte por Carretera, Eugene Drennan, ante el comité de transporte del Parlamento irlandés. Drennan detalló que puede que no haya suficiente capacidad en los barcos si la «ruta clave a través de Gran Bretaña» se congestiona después del Brexit y advirtió que los transportistas se enfrentan a una auténtica «pesadilla logística». El comité parlamentario también escuchó la opinión de las compañías navieras Brittany Ferries y DFDS, que temen una congestión del tráfico en el puerto de Dublín debido a los nuevos controles fronterizos que entraran en vigor en solo 15 días.

Un acuerdo razonable sobre las relaciones futuras entre el Reino Unido y la Unión Europea está al alcance de la mano, pero el primer ministro británico, Boris Johnson, podría tener problemas para lograr que sea aprobado por sus propios seguidores, entre los que hay una proporción importante de fervorosos partidarios de la separación total con Europa. Por ello cobra peso la tesis de que el propio Johnson utiliza esta situación, incluso en la llamada telefónica del jueves por la noche, para tratar de convencer a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de que acepte hacer concesiones significativas, especialmente en el muy sensible capítulo de la pesca, para ayudarle a mantener el apoyo de sus seguidores al resultado de las negociaciones. La prensa británica asume que desde Bruselas creen que en la clase política británica empieza a pesar el vértigo ante la opción posible del no acuerdo y sus terribles consecuencias. La ausencia de preparativos concretos para un escenario de no acuerdo por parte del Reino Unido ha aumentado el nerviosismo en Londres.

España está entre los países afectados por un ciberataque a gran escala detectado esta semana en Estados Unidos y atribuido a piratas informáticos rusos. La empresa Microsoftha identificado a más de 40 de sus clientes que habrían sido víctimas de la alteración maliciosa de un software de la empresa texana SolarWinds, de los cuales en torno al 80% están en EE.UU. y el resto en siete países: Canadá, México, Bélgica, España, el Reino Unido, Israel y Emiratos Árabes Unidos. «Es seguro que el número y localización de las víctimas seguirá en aumento», indicó Microsoft en una entrada en su blog firmada por su presidente, Brad Smith. La compañía, a la que ABC contactó en EE.UU. y en España, no facilitó más detalles sobre los afectados españoles por el ataque.

Desde hace unas semanas Donald Trump pierde ante los tribunales en sus intentos de impugnar sin pruebas los resultados electorales. Como era previsible, el Supremo se ha negado a aceptar las demandas interpuestas por los republicanos de Tejas y Pensilvania, que buscaban invalidar los votos electorales de los Estados decisivos. Ante este envite mayúsculo los nueve integrantes del tribunal más poderoso del mundo han actuado de forma unánime, al margen de sus serias diferencias ideológicas. Prefieren preservar el prestigio de su institución y ser imparciales en la interpretación de la ley, antes de dejarse influir por un presidente que ha demostrado repetidas veces no creer en los valores constitucionales de su país.

Como en toda buena obra de teatro o película que se precie, tan importante es la trama como la fuerza de los personajes que se encargan de hacer que salga adelante. En ese sentido, el caso del Brexit, que se ha convertido en un culebrón larguísimo, no es una excepción. Desde que el ex primer ministro británico David Cameron anunciara que iba a celebrar un referéndum para decidir la permanencia o no del Reino Unido en la Unión Europea, se han sucedido siete años de sorpresas, negociaciones intrincadas y giros de guion inesperados. Las excentricidades de algunos de sus protagonistas, políticos británicos y europeos que a menudo han hecho gala de una personalidad desde luego pintoresca, han sido las únicas pinceladas de color en un proceso gris y algo tedioso.