Solicitar más dinero en un futuro a medio plazo para ganar mucho más inmediatamente. Es el riesgo de las grandes inversiones. Es el nuevo reto de Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid planificará la ampliación del crédito de la reforma del estadio en 160 millones de euros más para transformar el nuevo coliseo en una sede multidisciplinar capaz de ofrecer dos espectáculos diarios a la vez, un proyecto estudiado con diversos especialistas internacionales de mercado que calculan que producirá 200 millones de euros anuales.

Rivaldo, leyenda del Barcelona y embajador de Betfair, ha criticado con rotundidad la campaña de Joan Laporta y su acción de colocar un gigantesco cartel publicitario en un edificio en las cercanías del Santiago Bernabéu en Madrid. Para el brasileño, el gesto de Laporta es una provocación innecesaria. «Lo que tiene que hacer es centrarse más en sus propias ideas y proyectos antes que pensar más en los de sus rivales», reflexionó. «Provocar al Real Madrid y a la ciudad de Madrid con este paso no me parece una buena idea», añadió. «Estoy en desacuerdo porque no necesita exponerse así después del gran éxito que tuvo con el Barcelona en su primera etapa como presidente. Con eso le vale para que el público lo recuerde, los aficionados culés no se han olvidado de él», explicó el exfutbolista.

El rostro incrédulo de Carlos Sainz y Lucas Cruz, su copiloto, mientras escuchaban el himno tras ganar una prueba de raids en Arabia Saudí, ha protagonizado una de las anécdotas de la semana. Los dos deportistas tuvieron que aguantar el tipo mientras sonaba el himno nacional aderezado con la letra franquista diseñada por Pemán. Un sofoco para ambos, que no es el primero que ocurre a lo largo de la historia.

El exportero del Real MadridÍker Casillas, retirado del fútbol desde el pasado verano, aseguró que «estaría muy bien» volver al club blanco para trabajar como asesor o en cualquier otro puesto que requiera la entidad presidida por Florentino Pérez, además de respaldar completamente la labor del técnico actual Zinédine Zidane, del que dijo que las críticas que recibe son «injustas».