Aquí, los titulares del día donde, además, podrás leer todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día sábado, 18 de septiembre en el mundo y en España:

Nuevo capítulo en la relación entre Joan Laporta y Ronald Koeman , aunque en esta ocasión se ha confirmado la información por la que se supo que el presidente le había pedido quince días para buscarle un sustituto y en la que queda claro que el técnico se sintió despreciado. El neerlandés y su agente, Rob Jansen, revelan en el documental ‘Força Koeman’ sobre su día a día en el Barça, que se está emitiendo ahora en los Países Bajos, cómo fueron las charlas con el presidente cuando éste accedió a cargo. Hay que recordar que en junio, Laporta ya admitió públicamente que se tomaba un tiempo para reflexionar sobre lo que era mejor para el equipo, lo que dejaba en el aire la continuidad del entrenador . Koeman y Jansen explican ahora cómo fueron esas conversaciones entre las dos partes.

El Athletic de Bilbao, el Barcelona y el Real Madrid comunican que han impugnado el acuerdo adoptado por la Asamblea de la Liga el pasado 12 de agosto de 2021, relativo a la operación entre LaLiga y CVC, al tratarse de un acuerdo que vulnera lo previsto en la normativa aplicable (y, en particular, entre otros, el Real Decreto-Ley 5/2015) y que fue adoptado en el marco de un procedimiento notoriamente irregular e irrespetuoso con las mínimas garantías exigibles a estos efectos, especialmente ante una operación de tal trascendencia y duración.

Ferland Mendy, el misterio del silencio. No es un título de película. es su cruda realidad. No sale del túnel oscuro en el que entró el 11 de mayo, cuando sufrió una periostitis tibial tras el partido frente al Chelsea, en Stamford Bridge, que le cortó su magnífica trayectoria en el Real Madrid, titular indiscutible durante la pasada campaña.

Sergi Roberto no está dispuesto a seguir sufriendo los pitos y abucheos del Camp Nou. El catalán, que el martes se retiró del campo visiblemente afectado tras recibir la crítica de la grada , considera que si realmente jugara en su posición no recibiría la animadversión del público. Roberto está siendo perjudicado por su polivalencia y las notables ausencias en el equipo. Centrocampista natural, siempre es el escogido por Ronald Koeman para jugar en el lateral derecho cuando Sergiño Dest no está a disposición , como fue este pasado martes ante el Bayern. También fue escogido por Luis Enrique o Valverde para desempeñarse por la banda porque no tenia a nadie mejor que él. Siendo extraño en la demarcación solía hacerlo mejor que todos los especialistas que el equipo tenía en nómina. Fuentes del vestuario explicaron este diario que el futbolista no pudo contener las lágrimas en el vestuario tras recibir una sonora pitada al ser sustituido.

Todavía no son ni las nueve de la mañana y quedan dos horas para que se abran las taquillas, pero más de un centenar de aficionados hace cola alrededor del Estadio de Vallecas para comprar una entrada para el partido de hoy contra el Getafe (14.00 h, Movistar+ LaLiga) . Solo unas horas antes y en este mismo recinto, una multitud se agolpaba el jueves para acudir a la presentación de uno de los fichajes del verano: Radamel Falcao. Nadie quiere perderse el debut del delantero colombiano, aunque para ello haya que esperar de pie más de media mañana. La ilusión ha desbordado al barrio madrileño, que no vivía un fichaje tan mediático desde la también inesperada llegada de Hugo Sánchez, en 1993.

Kylian Mbappé va a ser noticia toda la temporada, para bien o para mal. El Real Madrid ha decidido no hablar más del futbolista hasta que su fichaje se haga efectivo el 1 de enero, pero el PSG está haciendo la vida imposible al futbolista , como se esperaba, y el francés estará en el epicentro de la noticia durante diez meses.

Después de una década en el banquillo del Real Madrid , acostumbrado a sumar éxitos en cada campaña, Pablo Laso se encontró la temporada pasada con el vacío. Por primera vez se fue de vacaciones sin haber levantado la Liga, la Copa o la Euroliga. Un año en blanco marcado por las lesiones y la inesperada marcha de jugadores clave como Campazzo o Deck a la NBA en mitad del curso. Mazazos que no impidieron ver al equipo compitiendo hasta el final. Consuelo que no sirve en el Real Madrid, un club diseñado para ganar donde cuesta digerir las derrotas y en el que éxitos como la Supercopa de la semana pasada se celebran con prudencia.