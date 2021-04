Últimas noticias y última hora de hoy sábado, 17, abril 2021 en deportes Entérate de la última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy en deportes. Descubre las últimas noticias del día 17 de abril del 2021 y el resumen más completo de ABC.es. Entérate de la mejor información de las secciones del periódico para estar al día.

El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) ha marcado el mejor tiempo en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Emilia-Romaña (norte de Italia), donde Carlos Sainz (Ferrari) ha ilusionado con el cuarto mejor tiempo y Fernando Alonso (Alpine) ha sido decimotercero.

Barcelona y Athletic, los auténticos reyes de la Copa del Rey, se enfrentan en La Cartuja de Sevilla en busca de un nuevo trofeo del KO. Será la segunda final de este torneo en apenas dos semanas, después de que los rojiblancos se enfrentasen a la Real Sociedad para cerrar la edición de la temporada pasada, aplazada por el coronavirus. Entonces ganó el conjunto donostiarra, pero el Athletic cuenta con una nueva oportunidad para saborear un título que ha conquistado en 23 ocasiones, pero que no gana desde 1984.

Los futbolistas del Real Madrid han decidido que si conquistan uno de los títulos que pelean, la Liga o la Champions, perdonarán la prima por ese éxito, un coste total que rondará los 30 millones para la entidad. Ya lo hicieron la pasada temporada, cuando ganaron el campeonato liguero y renunciaron a esos 30 millones, cantidad que se sumó a la reducción del diez por ciento del salario de los jugadores, que supuso otro ahorro de 40 millones para la casa blanca, perjudicada económicamente por la pandemia.

Ronald Koeman y Marc-Andre Ter Stegen han comparecido ante la prensa para analizar la previa de la final de la Copa del Rey. El meta alemán disputará una nueva final y aseguró que la ilusión está intacta aunque una de las grandes dudas era saber el estado de ánimo de Koeman tras perder el clásico. «Somos dos equipos que hemos sufrido mucho para llegar a la final de mañana. El Athletic es un equipo muy competitivo y va a ser la cuarta vez que juguemos este año contra ellos, con resultados justitos y tendremos que estar bien con balón y, sobre todo, sin balón», aseguró Koeman, cuyo futuro vuelve a ser tema de actualidad tras la derrota del Barcelona en la Liga ante el Real Madrid. El holandés se muestra muy tranquilo aunque es consciente que necesita ganar trofeos para que su trayectoria en el club sea larga. «No necesito que Laporta me ratifique públicamente. Ya me lo ha dicho en privado. No es necesario que un presidente tenga que demostrar su confianza a un entrenador cada vez que en la prensa sale que estás discutido. Pero soy consciente de dónde estoy, en el Barcelona, en un club grande, y hay que ganar títulos», reconoció.

El Real Madrid diezmado por la pandemia tiene mucho mérito. Juega al límite físicamente. Lo dijo Zidane y tiene más razón que un santo. Un límite que la batalla de Inglaterra ha dejado al filo de la extenuación. El campeón vigente de la Liga se juega el nuevo título en ocho jornadas y la visita a Getafe, mañana, adquiere tintes todavía más dramáticos, con más bajas en la enfermería, pero al conjunto blanco le va la marcha.