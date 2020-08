Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de deportes del sábado, 15 de agosto del 2020 Repasa las últimas noticias del día 15 de agosto del 2020. Entérese la última hora de los sucesos que ocurren en deportes de ABC.es. El escueto resumen del día en 7 noticias de actualidad para estar informado.

Aquí, los titulares del día donde, además, podrás leer todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día sábado, 15 de agosto en el mundo y en España:

Gerard Piqué fue el encargado de dar explicaciones tras la goleada que el Bayern le infligió al Barcelona, la más abultada de la historia de la competición en las eliminatorias directas. El central se mostró crítico con la actuación del equipo y no se mordió la lengua.

El Bayern confirmó los peores presagios y desbarató los débiles argumentos de los escasos optimistas que aún quedan en el entorno culé. Lo vaticinó Lothar Matthäus hace una semana y el Barcelona se lo tomó como una ofensa en lugar de verlo como un aviso. «El Barça de hoy ya no es el de antes. Ya no me da miedo. Creo que el Bayern tendría que equivocarse mucho y hacer las cosas mal para perder ante este Barcelona», advirtió el exjugador teutón.

No suele hablar tras los partidos, pero la derrota dolorosa ante el Bayern obligaba a hacer cosas extraordinarias. Por eso, Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, salió a dar la cara, aunque optó por no dejar muchos titulares. Más que nada, dejó entrever cosas, entre ellas la destitución de Quique Setién y la convocatoria de elecciones este mismo verano.

La Fórmula 1 vuelve a Montmeló, pero sin público en las gradas. Es la nueva normalidad, la que permite la celebración de eventos deportivos, aunque sin la emoción de antaño. Un fin de semana especial y a la vez extraño para Carlos Sainz, que pilotará en España por última vez a bordo de su McLaren antes de embarcarse la próxima temporada en la aventura de Ferrari.

La eliminación del Atlético le ha dado al PSG la oportunidad de su vida. El equipo parisino se medirá al Red Bull Leipzig en la primera semifinal de la Champions (martes 18, 21.00 horas), un equipo que demostró ante los colchoneros valentía y calidad, pero que está a años luz del potencial de los franceses, que es cierto que lo pasaron mal ante el Atalanta pero también que para medirse contra los alemanes recuperan a jugadores clave como Di María, Verrati y Mbappé, que ya si será titular.

Sigue bailando el calendario del tenis, que ha regresado tímidamente estos días con las celebraciones de varios torneos femeninos. Este viernes, mientras se suceden las bajas para el US Open, el torneo de Roma ha anunciado que modifica sus fechas y se jugará finalmente en la semana reservada para el Mutua Madrid Open, que ya anunció su suspensión definitiva por culpa del coronavirus.