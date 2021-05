Últimas noticias y última hora de hoy sábado, 15, mayo 2021 en internacional Infórmate las últimas noticias del día de hoy. El más completo resumen de las noticias de última hora del día 15 de mayo del 2021 en ABC.es. Lee las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

El Ejército israelí ha destruido las oficinas de varios medios de información internacionales, entre ellos la agencia de noticias Associated Press o la cadena panárabe Al Yazira, situado en un edificio en la Franja de Gaza.

Josep Borrell ha hablado en el Real Instituto Elcano con gran realismo sobre la escalada de violencia en Oriente Próximo, la peor desde 2014, al reconocer que Europa no tiene capacidad de presión sobre Israel. El Alto Representante ha añadido que la UE cumple un importante papel ayudando a Palestina a sobrevivir, con ayuda humanitaria y financiera, pero no puede ir mucho más allá. Se agradece que por una vez un político en ejercicio deje atrás los excesos de retórica tan comunes al asomarse a un conflicto que parece irresoluble. No obstante, la visión pragmática que sugiere Borrell obliga a convivir con una incómoda impotencia ante la destrucción de vidas humanas y de unos mínimos de convivencia.

El primer ministro en funciones de Armenia, Nikol Pashinián, invocó ayer la mediación o, llegado el momento, la actuación de la Organización del Pacto de Seguridad Colectiva (ODKB en sus siglas en ruso), estructura defensiva de antiguas repúblicas soviéticas a la que pertenecen Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. La causa de tal solicitud se debe, según ha denunciado Pashinián, a que fuerzas azerbaiyanas penetraron el miércoles en territorio armenio.

La ciberpandemia ataca de nuevo. Y al contrario de lo que ocurre con el Covid-19, todavía no hay vacuna para paliar sus efectos. Si el pasado fin de semana, el grupo DarkSide colapsaba los sistemas de la principal red de oleoductos de EE.UU., la última víctima de la ola de ataques de extorsión, esta vez contra el sector salud, ha sido el sistema sanitario irlandés, que ayer sufrió ‘ransomware’, que, si bien no ha bloqueado el plan de vacunación, ha provocado daños como la cancelación de citas en varios hospitales del país, incluido uno de atención materna.