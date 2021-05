Últimas noticias y última hora de hoy sábado, 15, mayo 2021 en deportes El contenido más importante de hoy, sábado, 15, mayo 2021, en las últimas noticias de deportes. Conoce la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el mejor resumen de noticias de hoy.

sábado, 15, mayo

Rafa Nadal continúa su aventura en el Masters 1000 de Roma tras ganar ayer a Alexander Zverev en cuartos de final por 6-2, 6-4 y vengarse así de la derrota que le infligió el alemán en Madrid días antes. El tenista español se verá las caras en las semifinales con Reilly Opelka, el joven estadounidense de 23 años que ocupa el puesto 47 en el ranking mundial de la ATP.

Uno de los nombres llamados a protagonizar el próximo mercado de fichajes es el de Erling Haaland, delantero del Borussia Dortmund cuya irrupción en la élite no ha podido ser más atronadora. Los destellos que dejó en el Salzburgo no tardaron en replicarse en Alemania cuando aterrizó en la Bundesliga hace ahora un año y medio. Desde entonces, su progresión ha sido meteórica, con unos registros goleadores impropios de un jugador de su edad. Por eso, por su enorme talento, es objeto de deseo de grandes clubes como Real Madrid o Barcelona. Sin embargo, el Dortmund no parece dispuesto a deshacerse de su estrella.

Novak Djokovic, en un encuentro formidable de más tres horas y 15 minutos, derrotó a Stefanos Tsitsipas (4-6, 7-5 y 7-5), para colarse en las semifinales del Masters 1.000 de Roma, que se tendrán que disputar también este sábado porque la agenda quedó completamente alterada por la lluvia del día anterior. El serbio, después de la paliza, se enfrentará por la tarde al italiano Lorenzo Sonego, que venció al ruso Andrey Rublev (3-6, 6-4 y 6-3).

Un triple-doble de Luka Doncic de 20 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes evitó que Dallas Mavericks tenga que jugar los play-in, el cuadrangular incorporado la temporada pasada por la pandemia de coronavirus y que tantas críticas ha levantado. Los Mavs consiguieron una importante victoria ante Toronto Raptors por 114-110 que les permite entrar directamente en los playoffs de la NBA.

El Real Madrid se juega la Liga en San Mamés, en el mismo sitio, unos metros más hacia la ría, en el nuevo estadio remozado, donde la ganó con Mourinho en 2012. Ahora es Zizou quien se la juega al mando del equipo. En 2017 la conquistó en La Rosaleda y el año pasado en Valdebebas. Nunca la ha celebrado como técnico en el Bernabéu. Si la logra este año, volverá a festejarla en el estadio Alfredo Di Stéfano.

Zidane realizó hoy una rueda de prensa más abstracta de su carrera. Hoy, 15 de mayo, San Isidro, que se cumplen 19 años de su gran gol al Bayer Leverkusen en Glasgow, del gol que es imagen de la Champions, el francés dejó frases que invitan a pensar que se va dentro de diez días. Pero en otras frases dejó entrever que le encanta trabajar en el Real Madrid y le emociona.