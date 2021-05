Últimas noticias de deportes hoy sábado, 15 de mayo del 2021 Lee las últimas noticias del día 15 de mayo del 2021. Infórmese la última hora de los sucesos que ocurren en deportes de ABC.es. El breve resumen del día en 7 noticias de actualidad para estar informado.

Es la hora del cambio de ciclo en el Real Madrid. El equipo triunfal de la última década, el que ganó tres Champions y otros muchos títulos, está llegando a su fin y lo hace luchando por la Liga hasta el último segundo. Florentino Pérez y José Ángel Sánchez dirigen una renovación de la plantilla que es «necesaria» para volver a pelear por la Copa de Europa con el crédito de hace tres años. Mbappé y Alaba son nombres rutilantes de ese intento de remodelación. La reforma se apuntala, no obstante, en la política de futuro fijada por la dirección deportiva hace dos lustros, que se basa en la inclusión de los jóvenes talentos. Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco y Marvin Olawale son nuevos exponentes de esa filosofía. El club cuenta con los tres canteranos para ascender al primer equipo la próxima temporada.

A falta de dos semanas para bajar la persiana de la temporada de clubes, está por ver si Real Madrid, Barcelona y Juventus jugarán la próxima Liga de Campeones. La meritocracia sobre el verde quizás no sea suficiente. «De acuerdo con el artículo 31 (4) del Reglamento Disciplinario, se han designado inspectores de ética y disciplina de la UEFA para llevar a cabo una investigación sobre una posible violación del marco legal por parte del Real Madrid, Barcelona y Juventus en relación con el proyecto de la Superliga», rezaba el comunicado oficial de la UEFA hecho público el pasado miércoles. Tras un mes de amenazas por parte de Ceferin, su presidente, el máximo organismo del fútbol continental abría de par en par la puerta a una seria sanción por ser los tres únicos equipos que aún no han abandonado de manera formal el proyecto de la Superliga. Se avecina un embrollo jurídico de dimensiones aún desconocidas, pero con muchas opciones de provocar un antes y un después en la historia del fútbol.

Rafa Nadal vengó su derrota sobre la arcilla del Mutua Madrid Open ante Alexander Zverev con una contundente victoria sobre el alemán (6-3 y 6-4) en el Masters 1.000 de Roma. El duelo que en tierras españolas se llevó con cierta facilidad Zverev se lo apuntó en el Foro Itálico el balear con una demostración de coraje, confianza y calidad.

Aunque jugadores y técnicos del Barcelona se aferran a cualquier atisbo de esperanza, lo cierto es que en el fuero interno de todos los componentes del club azulgrana consideran que es imposible ganar una Liga en la que no hay margen de maniobra. El empate ante el Levante (3-3), combinado con las victorias del Real Madrid y del Atlético, provocan una distancia prácticamente insalvable que incluso podría quedar resuelta este mismo fin de semana, una jornada antes de que acabe el campeonato liguero. Uno de los que más claro se ha pronunciado al respecto es Gerard Pique, que suele ser muy claro en sus manifestaciones. «Será difícil para nosotros poder ganar este año», confesó el central, que participó en la presentación del acuerdo entre LaLiga, ESPN y Disney. El discurso del catalán se limitó a centrarse en el acuerdo en sí a pesar de que el Barcelona está abocado a acabar tercero el campeonato: «Aún así, estoy contento de que LaLiga entre en asociación con ESPN, queremos estar con los mejores y ellos lo son. Los aficionados van a estar contentísimos por poder ver todos los partidos en América. Cuando hemos viajado allí hemos tenido una experiencia muy buena y espero poder volver en un futuro, al final jugamos para ellos. Estamos aquí para que disfrutéis del deporte, creo que año a año el nivel de LaLiga está creciendo, hay clubes como el Levante que están creciendo muchísimo... Jugamos contra ellos el martes y no pudimos vencerles, tienen un equipo muy bueno. No serán tan populares como nosotros o el Real Madrid, pero están haciendo las cosas muy bien y esta es una buena oportunidad para saber más de este tipo de equipos».

El drama del descenso acecha a seis equipos de la Liga Santander. A la mitad de ellos les quedan solo dos partidos en la máxima categoría del fútbol español, tras los cuales tendrán que renovar sus objetivos de cara a volver a Primera lo antes posible. Con seis puntos todavía por disputarse, solo cinco separan al colista de la clasificación, el Eibar, del décimo quinto de la tabla, el Alavés. Lo que ocurra en las siguientes jornadas marcará el devenir de tres instituciones que, más allá del fracaso deportivo, descenderán de categoría en el momento económico más delicado de los últimos años por culpa de la pandemia del Covid.

Derrick Rose aterrizó en la liga en 2008 tras ser elegido en el número uno del Draft por el equipo de su ciudad, los Bulls de Chicago. Una sola campaña en la Universidad de Memphis, en la que llevó a la Final Four a los Tigers, le sirvió de trampolín a la mejor liga del mundo.