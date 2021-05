Últimas noticias hoy sábado, 15 de mayo del 2021 Entérate las últimas noticias del día de hoy. El mejor resumen de las noticias de última hora del día 15 de mayo del 2021 en ABC.es. Descubre las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

sábado, 15 de mayo

Un grupo de jóvenes se desplazaron esta semana hasta la casa del expresidente catalán Carles Puigdemont en Waterloo (Bélgica) y arrancaron la placa que identifica la residencia del líder independentista. Puigdemont, a su vez, denunció los hechos en las redes sociales compartiendo un vídeo de su sistema de seguridad en el que se ve a los autores de los hechos actuando a cara descubierta.

Una militar de 33 años de edad murió este viernes por la tarde en Alicante como consecuencia de un accidente durante un ejercicio práctico en Santa Pola, según ha informado el Ejército de Tierra en su cuenta de Twitter.

Hubo unanimidad cuando se trataba de premiar a la sociedad civil en la pandemia el año pasado, pero el consenso no se ha reeditado en esta ocasión a la hora de premiar a las exalcaldesas Ana Botella (PP) y Manuela Carmena. Tampoco el escritor Andrés Trapiello y el cantante Ramoncín evitaron las críticas de PSOE y Vox respectivamente. Tras una semana avivada por la polémica por las medallas que otorga el Ayuntamiento de Madrid por San Isidro, el tiempo ha calmado los ánimos. El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pepu Hernández, reconoció antes de comenzar que quizá fue «un error» haber criticado la medalla de Oro del que fuera miembro del Comisionado de Memoria Histórica. Lo ha hecho después de que hasta el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, rechazase que el autor fuera un «revisionista», como le había acusado el PSOE durante el debate para conceder las medallas.

El Ejército israelí ha destruido las oficinas de varios medios de información internacionales, entre ellos la agencia de noticias Associated Press o la cadena panárabe Al Yazira, situado en un edificio en la Franja de Gaza.

Rafa Nadal continúa su aventura en el Masters 1000 de Roma tras ganar ayer a Alexander Zverev en cuartos de final por 6-2, 6-4 y vengarse así de la derrota que le infligió el alemán en Madrid días antes. El tenista español se verá las caras en las semifinales con Reilly Opelka, el joven estadounidense de 23 años que ocupa el puesto 47 en el ranking mundial de la ATP.

Uno de los nombres llamados a protagonizar el próximo mercado de fichajes es el de Erling Haaland, delantero del Borussia Dortmund cuya irrupción en la élite no ha podido ser más atronadora. Los destellos que dejó en el Salzburgo no tardaron en replicarse en Alemania cuando aterrizó en la Bundesliga hace ahora un año y medio. Desde entonces, su progresión ha sido meteórica, con unos registros goleadores impropios de un jugador de su edad. Por eso, por su enorme talento, es objeto de deseo de grandes clubes como Real Madrid o Barcelona. Sin embargo, el Dortmund no parece dispuesto a deshacerse de su estrella.