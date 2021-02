Últimas noticias y última hora de hoy sábado, 13, febrero 2021 en deportes Entérate las últimas noticias del día de hoy. El mayor resumen de las noticias de última hora del día 13 de febrero del 2021 en ABC.es. Revisa las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

Estar informado sobre las últimas noticias de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no tienes demasiado tiempo, ABC pone a disposición de todos los lectores que lo deseen, el mejor resumen del sábado, 13, febrero aquí mismo:

No estaba equivocado Zidane, aunque algunos creyeran que sí. Bale es un futbolista retirado en activo, y resta más que suma. Quedó demostrado en sus dos últimas temporadas como jugador del Real Madrid y se está repitiendo la historia en el Tottenham, club en el que juega cedido este curso por petición expresa de Mourinho, que ya se ha hartado del galés.

Las imágenes, esta vez, no dejan lugar a la duda. Brandon Davies agarró a Abromaitis en la última jugada del partido, la que sirvió al Unicaja para forzar la prórroga. Si los árbitros hubieran señalado la falta, el pívot habría tenido un tiro libre para sellar el triunfo de su equipo, que se deshizo en el tiempo extra y terminó cayendo ante el Barcelona.

Después de un estrés general que sacudió a la familia de Fernando Alonso, a la gente que lo quiere, al mundo de la Fórmula 1 y al deporte español, las noticias sobre la salud del piloto son alentadoras. Menos graves de lo que en principio se podía suponer por el atropello que vivió por un coche en Lugano (Suiza), su residencia desde hace tres años. Alonso fue operado el jueves de madrugada en una cirugía leve de la mandíbula superior en el hospital Inselspital de Berna, adonde fue trasladado desde Lugano. El optimismo creció durante toda la jornada de ayer entre las personas más cercanas al piloto, no solo por la mejoría de su salud y por el diagnóstico tranquilizador del cirujano helvético, sino también porque Alonso mostró un deseo tajante de participar en la primera carrera del Mundial de Fórmula 1, que tendrá lugar en el circuito de Bahréin el 28 de marzo. Lo normal es que, sin forzar los plazos, también pueda probar el Alpine (antiguo Renault) en los ensayos oficiales que se celebrarán en el mismo país árabe del 12 al 14 de marzo.

«Yo no tengo que tirar del carro, hay otros compañeros más experimentados que deben hacerlo». Asensio recibió muchas críticas por pronunciar estas palabras el 13 de noviembre de 2018. Ramos salió al quite y adujo que no hay que cargar al mallorquín con más mochilas. Pedía que le dejaran progresar para hacerse un futbolista muy importante del Real Madrid. La grave lesión sufrida por el muchacho le hizo trabajar duro durante un año y madurar. Hoy, esa madurez es un sello paralelo a su calidad. Recién cumplidos los 25, Asensio ha cambiado el chip. Zidane aplaude la la transformación . Lo vivió ante el Getafe. Ahora «es un líder del equipo», subrayan desde la cocina blanca.