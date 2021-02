Últimas noticias de cultura hoy sábado, 13 de febrero del 2021 Averigua las últimas noticias del día de hoy. El mayor resumen de las noticias de última hora del día 13 de febrero del 2021 en ABC.es. Revisa las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

Actualizado: 13/02/2021 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Estar informado sobre las últimas noticias de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de todos los lectores que lo deseen, el mejor resumen del sábado, 13, febrero aquí mismo:

El increíble monumento de Stonehenge sigue desvelando sorpresas para quienes investigan sus orígenes, y el último descubrimiento hace pensar a los arqueólogos que incluso una parte podría haberse levantado primero en Gales, antes de ser desmantelado y vuelto a montar en su ubicación actual en Inglaterra, en la llanura de Salisbury.

La gestión de la proyección europea de las lenguas cooficiales en España ha sido un desastre que no ha beneficiado a ninguna y que ha perjudicado claramente al español, en un momento en el que, después de la retirada del Reino Unido, podría reivindicarse como una de las lenguas europeas globales. Quince años después de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero metiese con calzador en las instituciones europeas como lengua «de comunicación» al catalán, al euskera y al gallego, la única consecuencia ha sido que el español ha perdido entidad y que prácticamente nadie ha utilizado los mecanismos previstos para usar ninguna de las demás lenguas españolas.

Quirke en San Sebastián -título de claras y geográficas resonancias casi à la Tintin- aparecerá en inglés el próximo otoño como April in Spain. El cambio de título -más allá del atractivo añadido que puede tener para un lector ibérico, que se potencia aún más de ser vasco- no es un capricho y tiene su razón de ser. Porque la automática traducción por un Abril en España castigaría el juego de palabras que alberga un guiño cómplice a los ya numerosos seguidores de la saga del patólogo irlandés Garret Quirke. Porque esta octava entrega de sus melancólicas idas y vueltas (me cuesta calificarlas de aventuras y, también, de casos; porque lo suyo no es la investigación clásica y detectivesca y privada) conecta directamente con la tercera de ellas: En busca de April.

Apuntaba no hace mucho el periodista Xavi Cervantes una interesante teoría que venía a decir que el gran acierto de Antón Álvarez (Madrid, 1991), Pucho para sus amigos y C. Tangana para el resto de los mortales, es haber sabido mirar más allá de parques y plazas cementadas, hábitat más o menos natural de las llamadas músicas urbanas, para colarse con habilidad de contorsionista oriental en los patios de luces de media España. «En lugar de buscar sólo los móviles de los adolescentes, amplía el radio de acción con canciones de amor, desamor, deseo y despecho que también suenan cuando abrimos la ventana de la cocina o cuando tendemos la ropa, ahí donde mandan artistas como Pablo Alborán y Rosalía», apuntaba el cronista y crítico catalán.