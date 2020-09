Últimas noticias del sábado, 12 de septiembre del 2020 | Descubre toda la actualidad y última hora de cultura El contenido más relevante de hoy, sábado, 12, septiembre 2020, en las últimas noticias de cultura. Consulta la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el perfecto resumen de noticias de hoy.

Si quieres estar al día de todas las últimas horas informativas de hoy, ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los mejores titulares del sábado, 12 de septiembre que no te puedes perder, como estos:

Nicolas Sarkozy, expresidente de la República, está en el centro de una agria polémica provocada por un comentario irónico sobre el cambio de título de una novela de Agatha Christie, «Ten Little Niggers» («Diez negritos», 1939), título que el editor francés se ha visto forzado a cambiar por el de «Eran diez…».

Cuando nos creíamos fuertes, casi a salvo, una pandemia hizo temblar muchas de nuestras certidumbres. No es la primera vez que pasa, por supuesto, y nada mejor que aprender de la historia. En ese empeño vive y escribe Isabel San Sebastián (Santiago de Chile, 1959), apasionada por la historia de España, que va investigando y narrando en novelas trepidantes. Tras el éxito de «La peregrina» presenta ahora «Las campanas de Santiago» (Plaza y Janés). Relata la aceifa de Almanzor contra Santiago de Compostela en 997, a la que sometió al pillaje y de cuya basílica mandó llevar las campanas hasta Córdoba, en carros arrastrados por los prisioneros.

Neil Peart, el fallecido baterista de Rush, recibirá un gran homenaje este sábado con un concierto homenaje con colegas ilustres como Mike Portnoy (Dream Theater), Carl Palmer (Emerson, Lake & Palmer), Stewart Copeland (The Police), Taylor Hawkins (Foo Fighters) y Chad Smith (Rage against the Machine), entre otros.