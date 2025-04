Si quieres estar al día de todas las últimas horas informativas de hoy , ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los mejores titulares del sábado, 11 de julio que no te deberías perder, como estos:

El Madrid puede ir preparando el champán y el gel hidroalcohólico para pasarse la Liga de unas manos a otras. Solventó un partido contra un rival con problemas, pero con bajas importantes. Faltaban

Red Bull ha dado un «no» definitivo a las opciones de Sebastian Vettel de regresar el año que viene a la escudería con la que ganó sus cuatro títulos mundiales. A la negativa de la escudería de las bebidas energéticas se ha sumado también la de Racing Point, por lo que las opciones del piloto alemán de continuar en la Fórmula 1 son cada vez más reducidas.

El Granada logró una gran victoria en el Reale Arena de forma merecida en un partido muy movido, en el que tomó dos goles de ventaja, se dejó empatar y logró un gol del triunfo en el tramo final por medio de Domingos Duarte que mete a su equipo en la lucha por Europa.

Max Verstappen (Red Bull) fue el mejor este viernes en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Estiria, el segundo del Mundial de Fórmula 1 -de nuevo en el Red Bull Ring austriaco-, en la que Carlos Sainz (McLaren) marcó el quinto mejor tiempo.

Antes de desgranar los mejores días de nuestras vidas, Vicente del Bosque advierte con cierto temor a olvidarse de algún detalle. «Tengo que decirte que he aprovechado todos estos días de confinamiento para ver los partidos del Europeo y del Mundial porque los han echado, ha sido una de mis rutinas. Pero no los había visto todos e incluso hay muchas cosas de las que ni me acordaba». Para llegar a Sudáfrica, para siempre ya un lugar sagrado, España se clasificó con un pleno de victorias fantástico y la selección viajaba con la inercia ganadora de la Eurocopa de 2008, una especie de liberación para el fútbol nacional, por fin una alegría después de tantas defunciones en cuartos de final. El Mundial de 2010 tenía que ser, definitivamente, el Mundial de España, y eso que empezó de la peor de las maneras, todavía difícil de explicar esa derrota ante Suiza en el debut. Nunca un equipo alzó el trofeo más bonito del deporte después de perder el primer partido, pero tampoco nunca una selección mandó tanto como aquella España.

La Liga de Campeones tiene una cuenta pendiente con el Atlético, dicen los seguidores rojiblancos. Tres finales perdidas al límite del reloj y de los penaltis son derrotas muy duras en el transcurso del tiempo. El sorteo de «la Champions del coronavirus» ha hecho un nuevo guiño al equipo de Simeone para que aspire a ganarla por fin en una ansiada cuarta final. Se enfrentará en cuartos de final al Leipzig alemán y, si supera esa eliminatoria, se medirá en semifinales al vencedor del duelo PSG-Atalanta. El club presidido por Enrique Cerezo tiene el mejor camino posible para llegar a otra final. Se ha quitado del sendero al Bayern, al Barcelona, a la Juventus, al City o al Real Madrid, que se verán las caras en el flanco duro de la Copa de Europa para que solo uno de estos clubes alcance la final en Lisboa. Es una oportunidad única para el Atlético. Vencer en el estadio de la Luz le quitaría el estigma del fiasco sufrido en 2014 con el gol de Ramos en el último instante, preludio de una prórroga insufrible.

Los dos modernos estadios de Lisboa, Alvalade y Da Luz, han jugado a su favor para la elección de la capital portuguesa como sede de la inusual Final a ocho que decidirá la Champions League más atípica de siempre, con los partidos de cuartos de final y de semifinales disputándose en una sola velada y la gran final prevista en el campo del Benfica. Pero la determinación de la UEFA tuvo que ver con la buena gestión de la pandemia que vino desarrollando Portugal desde el comienzo de la crisis sanitaria, una circunstancia que llevó al organismo europeo a optar por recortar los posibles riesgos al concentrar toda la actividad en una sola ciudad que, además, ofrece todas las garantías hoteleras incluso aunque los encuentros vayan a jugarse a puerta cerrada y no se permita el público en las gradas. No obstante, el panorama en la región de Lisboa ha ido empeorando en los últimos veinte días y los rebrotes se han ido sumando uno detrás de otro, en parte por la incidencia del desconfinamiento y la saturación del transporte público en las horas punta.