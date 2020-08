Últimas noticias y última hora de hoy sábado, 8, agosto 2020 en deportes Lee las últimas noticias del día 8 de agosto del 2020. Entérese la última hora de los sucesos que ocurren en deportes de ABC.es. El conciso resumen del día en 6 noticias de actualidad para estar informado.

Actualizado: 08/08/2020 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si quieres estar al día de todas las últimas horas informativas de hoy, ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los mejores titulares del sábado, 8 de agosto que no te deberías perder, como estos:

Gareth Bale no estará hoy en Manchester con sus compañeros, que se la juegan en la Champions donde el Madrid tiene que remontar al City un 1-2, porque el galés le dijo a Zidane que no quería viajar a tierras inglesas. Y Bale no ha desaprovechado su tiempo en la capital de España

El encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions League no comenzó bien para el Real Madrid en Mánchester, donde los blancos encajaron un tanto inesperado nada más comenzar el partido.

El pívot nigeriano Michael Ojo, exjugador del Estrella Roja, murió este viernes en Belgrado, a los 27 años de edad, de un ataque cardíaco, informó el diario serbio Blic en su versión digital.