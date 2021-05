Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de deportes del sábado, 8 de mayo del 2021 Entérate de las noticias de última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy en deportes. Descubre las últimas noticias del día 8 de mayo del 2021 y el resumen más completo de ABC.es. Entérate de la mejor información de las secciones del periódico para estar al corriente.

Los viernes son fuente de poca información para los aficionados a la Fórmula 1 porque no se conocen al detalle las variables de cada coche, su carga de gasolina, el programa de trabajo, la telemetría... Pero sí sirven para establecer alguna perspectiva. Y por ese lado tal vez se pueda considerar que el ritmo de los coches Alpine en Portimao no fue casualidad y que Alonso opta a entrar en la Q3 del sábado, la ronda de los diez mejores, para situarse en buena posición para afrontar el Gran Premio de España. Esteban Ocon (1.18:465) fue cuarto y Fernando Alonso (1.18:518), quinto en la segunda sesión de libres en Montmeló liderada por Hamilton (1.18:170). Carlos Sainz se emplazó octavo (1.18:674).

Rafael Nadal no ha podido mostrar su mejor versión en el partido de cuartos de final del Mutua Madrid Open contra Alexander Zverev. Confesó el propio tenista que había cometido fallos cuando no tocaba. Así valoró su encuentro: «Son sensaciones negativas porque esta es una semana importante para mí, aunque es verdad que son las condiciones más complicadas de toda la gira. Pero me hace ilusión y perdiendo siempre te llevas sensaciones negativas. He estado subiendo una escalera en esta gira y a veces puedes dar un paso atrás. He hecho toda la semana muy bien, entrenamientos y partidos, y hoy empezó igual. Pero a la hora de la verdad, en los momentos que tenía que definir el set lo he hecho todo mal: sacando para 5-2 he cometido varios errores y después en el 4-3 he tenido otra pelota de break y he fallado un drive paralelo».

Pese a la teórica fugacidad de la Superliga, sus consecuencias aún son patentes. La UEFA, con un comunicado hecho público este viernes, ha anunciado que readmite a nueve de los 12 clubes que iniciaron el proyecto. Estos, como «gesto de buena voluntad», tendrán que proporcionarle al organismo 15 millones de euros cada uno y el 5% de los ingresos que generen la próxima campaña como compensación por su intento de secesión. Los arrepentidos también presentaron un documento firmado (Declaración de compromiso de club) para oficializar la reconciliación con la UEFA y todas sus ramificaciones.

Comparece el Giro de Italia con su férreo apego a la identidad de país y a los símbolos. Es la carrera de las montañas, de los colosos en los Dolomitas, y de la tierra blanca en la Toscana de viñedos y cipreses. Una carrera que enseña cien incógnitas, sin un favorito de referencia, con los españoles Marc Soler y Mikel Landa como abanderado de lo posible, y en pleno desafío para el último genio del ciclismo. El pequeño caníbal Remco Evenepoel vuelve al primer plano después de su tremenda caída en agosto que lo ha dejado en tierra durante casi nueves meses.

La consecuencia de la derrota en cuartos de final del Mutua Madrid Open ante Alexande Zverev tiene su relevancia. Rafael Nadal amanecerá el lunes en el tercer puesto del ranking ATP, un paso atrás ya que le supera de nuevo Daniil Medvedev. Esto, con vistas a Roland Garros, tiene su importancia ya que si va como número dos solo jugaría contra Novak Djokovic en una hipotética final.