Para escribir una biografía de escritor uno debe rebuscar en todos los rincones del investigado, también en los que este no quiere que mostrar. Muchas veces el escritor ni siquiera querrá colaborar. Ahí está Ferlosio y su portazo a José Benito Fernández: «Le aconsejo que no la escriba. Las biografías solo se hacen de los muertos». Otras veces son los herederos quienes pones trabas, si es que no van a los tribunales. Una biografía debe ser veraz, no un 'Sálvame' literario; debe ser relevante, objetiva y explicativa de la conducta del personaje. Y todo sin aburrir. «Una buena biografía es casi un milagro», sintetiza Manuel Alberca.

El Museo Louvre de Abu Dabi exhibe el cuadro 'El puente de Charing Cross', de Claude Monet, que salió de España el año pasado junto al 'Mata Mua' de Gauguin y otras dos piezas de la colección de la baronesa Thyssen, y que ahora aparece en esta pinacoteca como un préstamo de una colección privada de los Emiratos Árabes Unidos.

El caso de la obra de Galileo ‘Sidereus Nuncius’ robada en la Biblioteca Nacional de España (BNE) no deja de crecer. El jueves, ‘El País’ publicó que la investigación elaborada por los técnicos del Ministerio de Cultura sobre el suceso había revelado la desaparición de otros textos del científico, elevando a cinco la cifra total de robos y/o pérdidas. Sin embargo, ayer, el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, afirmó que esos hechos ya se conocían desde hacía años. «No es una noticia de actualidad», dijo en declaraciones recogidas por Europa Press. «Estamos hablando de hechos del pasado (...) todo lo que se está contando hoy [por ayer] en la prensa tiene que ver con desapariciones de hace años, al menos de 2014, si no más atrás», añadió.

Los Reyes entregarán el próximo miércoles 12 de mayo el Premio Cervantes al poeta Francisco Brines en su localidad natal de Oliva (Valencia), tras haber sido aplazado el acto de entrega tradicional el pasado 23 de abril por motivos de salud del escritor.