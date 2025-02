Estar informado sobre las últimas noticias de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no tienes demasiado tiempo, ABC pone a disposición de los lectores que lo deseen, el mejor resumen del sábado, 4, septiembre aquí mismo:

Tiene solo 18 años, y en su primera participación en el US Open ha conseguido nada más y nada menos que colarse en los octavos de final del torneo americano. Carlos Alcaraz lleva tiempo siendo una de las grandes promesas del tenis mundial , pero su victoria ante Stefanos Tsitsipas le eleva a otra dimensión. «Ha nacido una estrella» , se atreven a pronosticar muchos. Otros, los que le llevan años siguiendo, dicen que era cuestión de tiempo que se produjera una irrupción de este tipo. Todos coinciden, eso sí, en la magnitud de lo logrado este viernes en Nueva York.

Carlos Alcaraz jugará los octavos de final del US Open tras imponerse a Stefanos Tsitsipas por 6-3, 4-6, 7-6, 0-6, 7-6 en un partido que se fue más allá de las cuatro horas. En su primera participación en el último grande del año, y ante todo un número tres del mundo, el español dio una exhibición de determinación, talento y personalidad.

Después del tortazo de Suecia , ha cambiado el espíritu en Las Rozas, si bien Luis Enrique trata de poner buena cara e insiste en un mensaje reparador. Hay buenas palabras en el técnico asturiano, quien admite que tampoco España estuvo tan mal después de analizar el partido del jueves en Solna, cuyo resultado puede ser devastador. La derrota obliga a la selección a ganar los cuatro partidos que le quedan y esperar a que pinche Suecia para evitar una repesca durísima, por soñar que no quede. Lo cierto es que el Mundial de Catar está algo más lejos de lo deseado, pero de momento toca ganar este domingo a Georgia en Badajoz. El entrenador, que reclama el apoyo de la gente, habló también del episodio de la peineta en el Friends Arena (un aficionado se acordó de sus muertos, según los testigos) y hasta tuvo un vacile con la prensa.

El Atlético aclaró este viernes el puesto que ocupará Fernando Torres en la cantera rojiblanca después de que se supiera que el exjugador no cuenta todavía con el título de entrenador Nivel 3 y, por tanto, no cumpliría la normativa que marca la Federación Española de Fútbol (RFEF) para ser primer entrenador. Por eso, el club explicó ayer en un comunicado que Torres no se hará cargo del juvenil A como primer entrenador, sino que lo hará como será entrenador (entrenador auxiliar, según la nomenclatura de los reglamentos federativos).

Carlos Sainz ha sufrido un accidente en los entrenamientos libres de este sábado del Gran Premio de Países Bajos tras irse contra las barreras de la curva 3. Afortunadamente, el piloto español está bien, aunque su coche quedó visiblemente dañado y su presencia en la carrera de este domingo es una incógnita.

La víspera del cierre del mercado estival acostumbra a ser frenética, pero tras varias campañas sin demasiados sobresaltos, la noche del 31 de agosto de 2021 recordó a las de antaño, a aquellas horas previas a septiembre cuando directores deportivos y presidentes entrelazaban nerviosas y acaloradas llamadas de teléfono para salvar en unos minutos el trabajo de todo un verano. En este final de agosto volvió la excitación por los grandes fichajes, la ilusión y la decepción, y la velada fue un claro ejemplo de ello. Llegó la medianoche y se confirmó la no llegada de Mbappé a Chamartín, la vuelta de Griezmann al Atlético y la turbulenta salida de Saúl al Chelsea. Y sin ser oficial, no al menos hasta este sábado, se supo también del fichaje de Radamel Falcao por el Rayo Vallecano, ahora por fin celebrado por los hinchas del conjunto madrileño.