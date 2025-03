Aquí, los titulares del día donde, además, podrás averiguar todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día sábado, 3 de julio en el mundo y en España:

Se enfrentan Suiza y España en cuartos de final en el estadio Krestovski de San Petersburgo . Este será el encuentro que determine qué equipos estarán en las semifinales del torneo. Sigue con nosotros la última hora del partido entre España y Suiza con este directo.

Comienzan los cuartos de final de la Eurocopa 2021 con un nuevo partido de la selección española . El cuadro de Luis Enrique se medirá a la Suiza de Petkovic a partir de las 18 horas. El partido será en el estadio Krestovski de San Petersburgo , con capacidad para 68.000 personas. Este será el encuentro que determine qué equipos estarán en las semifinales del torneo. Sigue con nosotros la última hora del partido entre España y Suiza con este directo.

«Tiene unos huevos así...», escenificaba sobre el césped Koke refiriéndose a Unai Simón , que mientras tanto abrazaba con fuerza a Luis Enrique hasta tirarle al suelo. Lo que se llama un abrazo del oso. «Me he venido un poco arriba en la celebración», admitía el guardameta. «Pero es lo que me pedía el cuerpo, no suelo ser así. Es un momento de euforia y he sacado toda la rabia y las ganas. Te da un subidón».

España tuvo primero que esperar el gol, luego recuperó el carácter y contra Suiza llegó la flor, la suerte del campeón, la del que se lo trabaja desde planos visibles e invisibles.

El portero de la selección española Unai Simón reconoció su estado de «euforia» tras ser protagonista del pase a semifinales de España en la Eurocopa 2020, con dos paradas en la tanda de penaltis ante Suiza, pero a la vez recordó que el objetivo es el título.