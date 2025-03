Estar informado sobre las última hora de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de aquellos lectores que lo deseen, el mejor resumen del sábado, 3, julio aquí mismo:

Se enfrentan Suiza y España en cuartos de final en el estadio Krestovski de San Petersburgo . Este será el encuentro que determine qué equipos estarán en las semifinales del torneo. Sigue con nosotros la última hora del partido entre España y Suiza con este directo.

Cuatro personas han muerto este viernes al ser arrollado el coche en el que viajaban por un tren en un paso a nivel junto a la estación de Novelda-Aspe (Alicante), según han informado fuentes del Centro de Información y Coordimnación de Urgencias (CICU). Se trata de tres mujeres y un menor de edad de Petrer.

ha anunciado resultados que demuestran que su vacuna frente al Covid-19 administrada en una sola dosis genera una fuerte y persistente actividad frente a la rápidamente extendida variante Delta y otras variantes virales del SARS-CoV-2 altamente prevalentes. Además, los datos muestran que la durabilidad de la respuesta inmune fue de al menos ocho meses, el período de tiempo evaluado hasta la fecha.

Los brotes de coronavirus entre la población más joven ha disparado la incidencia acumulada en España de nuevo a valores que la sitúan en riesgo alto. Según los datos actualizados por el Ministerio de Sanidad, en los últimos 14 días se han producido 152 contagios por cada cien mil habitantes . Pero entre los jóvenes estos incluso llegan a triplicar estos valores.

«Tiene unos huevos así...», escenificaba sobre el césped Koke refiriéndose a Unai Simón , que mientras tanto abrazaba con fuerza a Luis Enrique hasta tirarle al suelo. Lo que se llama un abrazo del oso. «Me he venido un poco arriba en la celebración», admitía el guardameta. «Pero es lo que me pedía el cuerpo, no suelo ser así. Es un momento de euforia y he sacado toda la rabia y las ganas. Te da un subidón».