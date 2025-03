Las últimas noticias de hoy , en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de sus lectores. Todas las últimas horas del sábado, 3 de abril con un completo resumen que no puedes dejar pasar:

Por segundo año consecutivo, el viacrucis nocturno del Viernes Santo no ha podido celebrarse en el Coliseo de Roma sino en la plaza de San Pedro, de nuevo absolutamente vacía por el confinamiento en Italia.

La frontera entre Portugal y España va a continuar cerrada hasta el 19 de abril, según avanzó el primer ministro luso, Antonio Costa. Inicialmente, estaba prevista la imposibilidad de cruzar al otro lado hasta el día 6 (justo después de la Semana Santa), pero la clausura se prolonga porque ha conseguido frenar en gran medida el aumento de los contagios.

Jadeando por el esfuerzo para arrodillarse y postrarse por tierra, el Papa Francisco ha permanecido casi minuto y medio extendido sobre el pavimento de la basílica de San Pedro al comienzo de los oficios del Viernes Santo. El Santo Padre , que sufre un empeoramiento de su ciática desde hace tres meses, cojeaba muy visiblemente al caminar desde la sacristía sin la ayuda del báculo.

En el parque natural de Doñana, en Huelva, existe desde hace un año lo que se ha llamado «Bosque-Hospital» . No es ningún descubrimiento que los espacios naturales son elementos que ayudan a mejorar los problemas de salud emocional, pero en Doñana se ha creado un espacio con la particularidad de que los galenos del hospital onubense son los burros .

Desde hace cinco años, Baleares lidera la lista negra de violencia de género con una ratio de 93,8 por cada 10.000 mujeres en 2020 . El archipiélago acapara el interés de los titulares en negativo. «Tristemente». «La peor de España». «La región con más violencia». Pero, ¿qué hay detrás de esta terrible cifra? La disposición geográfica, la alta tasa laboral femenina, la población flotante extranjera y una mejor identificación de la agresión son algunas claves que apuntan los expertos y que plantean que Baleares no debería ser el farolillo rojo. Quizás todo lo contrario.

Lo conoció un día tomando un café. Era amable y atento. Ella creyó que era el hombre ideal. Al cabo de un tiempo, se fueron a vivir juntos y empezaron los problemas: «Me di cuenta de que algo no iba bien: no salíamos a ningún sitio, me decía que no hacía falta quedar con gente, me controlaba el móvil. Así me fue aislando».