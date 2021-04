Últimas noticias y última hora de hoy sábado, 3, abril 2021 en internacional Entérate de la última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy en internacional. Descubre las últimas noticias del día 3 de abril del 2021 y el resumen más completo de ABC.es. Descubre la mejor información de las secciones del periódico para estar al día.

Si quieres estar al día de todas las novedades informativas de hoy, ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los imprescindibles titulares del sábado, 3 de abril que no te deberías perder, como estos:

Estaba vacunado, pero se ha contagiado igual. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, confirmó que dio positivo en Covid-19. La noticia, en el día de su 62 cumpleaños, fue un jarro de agua fría sobre la población y el Gobierno, ya que el mandatario forma parte de la población de riesgo, por tener una salud delicada.

El canal de Suez trabaja las 24 horas del día para tratar de retomar la normalidad tras el atasco de casi una semana provocado por el encallamiento del Ever Given. Desde que el martes se lograra liberar este paso estratégico entre los mares Mediterráneo y Rojo, se ha duplicado el número de barcos que lo atraviesan hasta llegar al centenar de media cada día y las autoridades investigan los motivos del percance. Sayed Sheishe, asesor de la Autoridad del Canal de Suez (SCA, por sus siglas en inglés), declaró al canal ONE TV que el organismo reclamó a la tripulación la ‘caja negra’ del barco y esperan poder aclarar lo sucedido en los próximos días.

El líder político mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha comparecido para mostrar el informe trimestral sobre seguridad en México en el compendio sobre los cien primeros días del tercer año en el Gobierno. Además de destacar sus autocomplacientes logros en materia económica, ofreció datos sobre uno de los temas más preocupantes en el país norteamericano, la seguridad. Los feminicidios y la extorsión se han incrementado en un número considerable, sin embargo, según el propio informe del Gobierno, otros once delitos han disminuido.

La extrema derecha de Jean-Marie Le Pen comenzó a convertirse en el primer partido obrero de Francia hace más de veinte años. La extrema derecha de Marine Le Pen comienza hoy a convertirse en el primer partido de los jóvenes franceses.

Rustam Aguíshev, de 63 años, ha fallecido a causa de un derrame cerebral, informa en su página web el Hospital número1 de Omsk (Siberia), en donde fue ingresado, el 20 de agosto de 2020, el principal adversario del Kremlin, Alexéi Navalni, nada más ser envenenado con la sustancia de uso militar 'Novichok'. Se da la circunstancia de que el pasado mes de febrero falleció a la edad de 55 años el subdirector del mismo centro sanitario, Serguéi Maximishin, por un infarto de miocardio.