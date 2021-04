Últimas noticias y última hora de hoy sábado, 3, abril 2021 en cultura Infórmate las últimas noticias del día de hoy. El mejor resumen de las noticias de última hora del día 3 de abril del 2021 en ABC.es. Revisa las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

Si quieres estar al día de todas las novedades informativas de hoy, ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los mejores titulares del sábado, 3 de abril que no te puedes perder, como estos:

Cima, elevación, cúspide. Que el lenguaje define el pulso de una sociedad queda claro con el rastro de las palabras que hablan del montañismo y la espeleología. Sima, caverna, antro... «Todo lo relacionado con las cuevas remite desde antiguo a lo oscuro, lo pavoroso, lo infernal», apunta Gonzalo Núñez. «No se considera un medio natural para el hombre, a diferencia de las montañas, que nos seducen con los reclamos de pureza». Por eso, cuando supo que en Sevilla había un arqueólogo que fue capaz de superar por primera vez el umbral de los dos mil metros bajo tierra, un récord que mantuvo entre 2001 y 2018, decidió plasmar la gesta en ' Krúbera Voronya' (Almuzara, 2021).

¡Sorpréndeme!, pensó más de un torero cuando Joserra Lozano (Ávila, 1980) aparecía con su cámara al hombro. Aquella inmortal expresión que Sergei Diaghilev dedicó a Jean Cocteau se sucedía ahora entre los hombres de luces. «Son ellos los que no dejan de impresionarnos», señala el autor de ‘Maestro’, una joya fotográfica de más de 300 páginas en blanco y negro que caminan entre el clasicismo y la vanguardia.

'When you see yourself' se grabó en Nashville antes de la pandemia y aKings of Leonya les empezaba a doler que se «pudriera en un cajón». El disco está siendo jaleado por la mayoría de la crítica, probablemente con razón, y representa un lado más sensible de un cuarteto americano que se apunta al vanguardismo tecnológico editándolo en formato NFT (Non-Fungible Tokens).

Silvia Abril, David Fernández, Fermí Fernández, Oriol Grau, Mònica Macfer, Mònica Pérez y Jordi Rios son parte de la 'escudería' de El Terrat; o, lo que es lo mismo, habitantes de ese territorio televisivo y teatral que gobierna (con éxito) Andréu Buenafuente.

En la entrada del parque no está Marty McFly ni ningún robot enviado por John Connor al pasado, ni siquiera algún representante del Ministerio del Tiempo. La gente de Puy du Fou usa herramientas para regresar al pasado menos sofisticadas, más artesanales, pero igual de efectivas que un centenar de DeLorean. Como todo buen mago, los creativos del parque situado a las afueras de Toledo van añadiendo pistas de lo que está por venir, in crescendo, hasta que rompe la música de tonos épicos y salen los viajeros de otra época. O más bien, de unas cuantas.