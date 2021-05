Últimas noticias y última hora de hoy sábado, 1, mayo 2021 en sociedad Infórmate las últimas noticias del día de hoy. El mejor resumen de las noticias de última hora del día 1 de mayo del 2021 en ABC.es. Lee las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

Cuando X, un joven informático jefe de proyectos de 45 años, casado y con una hija de 16 años se contagia de coronavirus en Delhi con el resto de la familia en la segunda semana de abril de 2021, él no tiene ni la más remota idea de que le quedan exactamente veinte días para despedirse de sus seres queridos. Infectado, se esfuerza en llevar a sus padres y tíos septuagenarios y a su hija a las clínicas privadas de la ciudad, que están totalmente desbordadas. X mantiene la esperanza de que con medicamentos a tiempo y descanso todo irá bien, como pasó en la primera oleada cuando se contagiaron muchos parientes suyos sin gravedad alguna. Pero en la tercera noche de infección, entre noticias de un caos, alboroto y pánico tremendos fuera, mide el nivel de oxígeno de su padre y de una tía y decide el siguiente paso necesario: llevarlos a un hospital reputado, ya sea privado o estatal. Pasa un día entero buscando camas libres en Delhi sin ningún éxito. Pregunta a su red de parientes, que también suman esfuerzos, y por fin, un amigo del primo de un primo les asegura dos camas en un hospital privado pequeño de cien camas en total. Pero en ese momento X comienza a sentirse agotado y su pulsioxímetro muestra un nivel de oxígeno alarmante. La familia decide que él y su padre sean quienes vayan a ese hospital buscado, mientras se trata de conseguir otra plaza en otro sitio para la tía.

Los científicos saben desde hace tiempo que las distintivas proteínas de espiga del SARS-CoV-2 ayudan al virus a infectar a su huésped al adherirse a las células sanas. Ahora, un nuevo e importante estudio demuestra que también desempeñan un papel clave en la propia enfermedad.

El Ministerio de Sanidad ha añadido este viernes a sus estadísticas oficiales 9.135 nuevos casos de Covid-19, 4.710 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 11.731 positivos.

Millones de ciudadanos viven pendientes de la fecha de aplicación de la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca. Desde que se pausara su uso por los casos de trombos detectados y el posterior aval de la Agencia Europea del Medicamento, la Comisión de Salud Pública aún no ha tomado una decisión en firme para aplicar la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca.

El enfado que hay en la farmacia de María Teresa, ubicada en la calle Arturo Soria de Madrid, es mayúsculo. «Retrasar o suspender la vacunación con AstraZeneca a personas que ya tienen puesta una dosis no tiene sentido», se queja. No es la única que piensa así. Policías, guardias civiles, profesores o psicólogos no entienden el último bandazo en torno al preparado anglosueco, que les deja de nuevo en el limbo. Pese a que la semana que viene comienza el plazo prescrito para recibir su segunda dosis, aún deberán esperar al menos un mes para saber qué vacuna recibirán. La sensación es de incertidumbre. «No sabes si cuando pongan la segunda dosis va a servir para reforzar la vacuna, o si empiezas desde cero», resume la farmacéutica.