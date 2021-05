Últimas noticias de deportes hoy sábado, 1 de mayo del 2021 El contenido más relevante de hoy, sábado, 1, mayo 2021, en las últimas noticias de deportes. Conoce la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el más práctico resumen de noticias de hoy.

Aquí, los titulares del día donde, además, podrás leer todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día sábado, 1 de mayo en el mundo y en España:

Marc Márquez ha dado el susto en los entrenamientos de este sábado. El piloto español perdió el control de su moto en la curva siete del circuito de Jerez cuando iba a 160 kilómetros por hora y salió despedido hasta chocarse contra las barreras de protección. Es su primera caída desde la reaparición, lo que ha encendido todas las alarmas.

El primero en ver puerta fue Dmitrovic, el portero del Eibar, cuando enfiló el punto de penalti desde su portería para batir a Jan Oblak en la décimo novena jornada de Liga. Más reciente, fue Bono, del Sevilla, el que consiguió un punto de oro para su equipo al rematar en el último minuto una jugada contra el Real Valladolid.

17 de septiembre de 2020. Luis Suárez, consciente de que el Barça no cuenta con él, busca acomodo en un equipo de la élite. Antes de que el Atlético se adelantara en su fichaje, la Juventus era la favorita. Y aquel día, el delantero se presentó en la Universidad para Extranjeros de Perugia para pasar un examen de italiano y obtener la nacionalidad, a la que podía acceder gracias a que su mujer también la tiene. Este trámite facilitaría su llegada a la Juventus, al no ocupar plaza de extranjero; pero la cosa no salió según lo esperado.

Las últimas experiencias en los banquillos de José Mourinho no parecen estar a la altura del que antaño se hizo llamar «The Special One». El técnico portugués acumula tres despidos consecutivos, los cuales, por otra parte, le han llevado a acumular más de cien millones de euros en indemnizaciones.

El campo base del Everest es estos días una metrópoli bulliciosa llena de aspirantes a subir a la cima del mundo. Decenas de tiendas de colores tiñen la ladera nevada de la montaña más alta de la tierra. Una ciudad en miniatura que no ha podido mantenerse al margen de la pandemia a pesar de las medidas de control impuestas por el gobierno de Nepal. Hace una semana saltaron las alarmas con los primeros casos confirmados. Contagios que no han cesado y que han creado una atmósfera incómoda entre los alpinistas y los trabajadores nepalíes que conviven estos días a la espera del ataque a cumbre.

El partido de Liga de Segunda división entre el Girona y el Tenerife, programado para este sábado (16.00 horas), ha cambiado de árbitro pocas horas antes de su inicio al conocerse que el juez designado para dirigir el encuentro, el vasco Aitor Gorostegui Fernández Ortega, ha dado positivo en el resultado de una prueba de Covid-19. Según ha informado la Federación Española, el juez es asintomático y se encuentra en buen estado.