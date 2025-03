Estar informado sobre las novedades de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de aquellos lectores que lo deseen, el mejor resumen del miércoles, 29, diciembre aquí mismo:

Kylian Mbappé, tras ser nombrado como mejor jugador del mundo en los Globe Soccer Awards, ha concedido una entrevista a la cadena estadounidense CNN donde ha repasado la actualidad de su carrera. Pese a que el galo podrá firmar por cualquier equipo el 1 de enero de cara a la próxima temporada, pues acaba contra en junio, ha asegurado que no cambiará de aires en el mercad invernal y que acabará la temporada con el PSG: «No es el momento de hablar sobre mi futuro. Solo tengo en mente ganar al Real Madrid en febrero y marzo. No, en enero no iré al Real Madrid. Voy a terminar la temporada con el PSG, con total seguridad. Quiero darlo todo para ganar un gran título para los aficionados, creo que me lo merezco».

Los dos salidas prioritarias en las que trabaja el Barcelona pueden encontrar acomodo en la Premier League, si se confirma el interés que varios clubes mantienen en Samuel Umtiti y Philippe Coutinho . La alta ficha que perciben ambos jugadores es el gran obstáculo para que acepten rescindir su vinculación con el club azulgrana y marcharse durante este mercado invernal. Ni el francés ni el brasileño entran en los planes de Xavi Hernández y además, el Barcelona necesita aligerar su masa salarial para poder cumplir con el fair play financiero de la Liga y reforzarse adecuadamente en las posiciones que considera imprescindibles. Newcastle y Arsenal podrían ser los destinos de estos dos futbolistas, ya que los clubes tienen el potencial económico para abordar su contratación, aunque el caso del brasileño iría enfocado más hacia una cesión en la que el Barça se libraría de pagar buena parte de la ficha, que es de 24 millones de euros.

Fernando Alonso tiene el punto de mira puesto en el Mundial de Fórmula 1 2022 . Entrarán en vigor nuevas normas que pretenden igualar a los equipos y hacer las carreras más emocionantes, y el objetivo del piloto asturiano y el equipo Alpine es aprovechar que el contador se pone a cero para todos y pelear por los triunfos.

La variante Ómicron , protagonista de la sexta ola, se ha destapado como la más contagiosa de la pandemia de coronavirus, y sus efectos golpean con fuerza también en la Liga, donde se observa ya como una posibilidad real la suspensión de algún encuentro de la próxima jornada debido al aumento de los positivos entre los jugadores.

«El fútbol es el juego del engaño, amagas irte por aquí y te vas por allá, y el contrincante se va para el otro lado», dijo Diego Armando Maradona en una ocasión. Qué sería del fútbol sin los mentirosos, sin los trileros. Porque aparte de la espectacularidad que hay en un gol por la escuadra, un salto de cabeza o un centro preciso, la emoción y la belleza efímera residen en los desbordes, en los caños, en las jugadas imposibles en las que tienes que ver diez veces la repetición para saber realmente qué ha hecho el mago. Nuestro imaginario está plagado de estos artistas: desde Diego, Garrincha o Meroni , hasta Ronaldo , Neymar o Messi ; personajes a veces desaliñados, a veces correctos, con un ingenio desorbitado. Sin embargo, en un fútbol más mercantil y uniforme que nunca como lo es el actual, el florecimiento de estos jugadores es una empresa realmente complicada.

Las instalaciones del Consejo Superior de Deportes, situadas cerca de la Universidad Complutense de Madrid, se han convertido en un búnker. El centro del alto rendimiento, que alberga a decenas de los deportistas más prometedores del país, es desde el lunes el centro de operaciones de la selección española de balonmano, pues el grupo prepara su inminente desembarco en el Europeo, que se disputará en Hungría y Eslovaquia desde el 13 de enero. España llega a la cita con bajas importantes y una tarea mayúscula, la de conseguir su tercer trofeo continental consecutivo, algo que solo Suecia ha conseguido, y la de validar un relevo generacional desde hace tiempo anunciado. Las jornadas transcurren entre una intensidad asfixiante en la pista y largas sesiones de vídeo en las habitaciones, mientras el Covid genera una calma tensa por el miedo que genera un positivo. «Te quedas sin Europeo», esgrimen algunos jugadores. Pese a la tensión, también hay tiempo para los compromisos publicitarios. Para caldear el ambiente, ayer los jugadores dejaron los balones y la resina para envolverse en armaduras antiguas, espadas y pinturas de batalla. Pasan los años, pero el equipo más dominante del continente no rechaza la llamada de los cuernos de guerra.