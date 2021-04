Últimas noticias y última hora de hoy miércoles, 28, abril 2021 en internacional Revisa las últimas noticias del día 28 de abril del 2021. Averigüe la última hora de los sucesos que ocurren en internacional de ABC.es. El conciso resumen del día en 6 noticias de actualidad para estar informado.

Actualizado: 28/04/2021 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aquí, los titulares del día donde, además, podrás conocer todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día miércoles, 28 de abril en el mundo y en España:

Para muchas personas es difícil entender qué lleva a un periodista a poner en riesgo su vida viajando a lugares peligrosos para contar las historias que de otra forma no verían la luz, e igual de complicado es para ellos explicar esa pulsión, que hay quienes califican de suicida, que los lleva a mirar a los ojos al terror y a poner en palabras y en imágenes esos relatos, sin filtros, para que el público pueda mirar la parte más oscura del mundo a través de ellos. Lo único cierto es que en esta búsqueda de las verdades más cruentas de nuestra humanidad, es posible encontrar la propia muerte, tal y como le ocurrió a David Beriain (Artajona, Navarra, 1977) en Burkina Faso. No deja de ser una ironía, ya que precisamente una de las características más reseñables de David, colega y amigo, era no sólo estar lleno de vida, sino, sobre todo, sediento de ella.

David Beriain y Roberto Fraile, el «artajonés universal» y el «León de Babilonia», formaban una pareja de baile perfecta para trabajar en la línea del frente y, sobre todo, eran dos buenos tipos. Roberto, siempre pegado a su cámara y su paquete de tabaco. «¿No lo habías dejado?», le tomaba el pelo cada vez que se encendía uno. No, nunca lo dejaba. Hablaba muy poco, grababa mucho y tenía una calma inusual para desenvolverse en ambientes hostiles. Durante años combinó un tranquilo trabajo como cámara de la televisión regional en la delegación de Salamanca con su pasión por el reporterismo en primera línea y en lugares calientes. Esto le llevó a Irak en 2003, a Afganistán y a otros lugares hostiles, en aquellos días en compañía de su amigo Roberto Lozano, director vallisoletano con quien grabó películas como ‘Los Ojos de la Guerra’, que se estrenó en 2011. Los silencios de Roberto los llenaba David, con su fuente inagotable de anécdotas, su pasión desbordada y ese tono solemne que se le había puesto desde que se había dejado barba ‘talibán’, un autentico talibán del periodismo nacido en Artajona.

La pandemia ha acelerado dos procesos históricos paralelos: el hundimiento de las izquierdas y de los partidos políticos tradicionales, convirtiendo el paisaje político francés en un campo de ruinas donde solo sobreviven Emmanuel Macron, jefe del Estado, y Marine Le Pen, presidenta de Agrupación Nacional (AN). La caída de las izquierdas comenzó hace más de diez años, pero catorce meses de crisis sanitaria han acelerado el hundimiento de los dos grandes partidos históricos, PS y PCF. El desmoronamiento de los partidos políticos tradicionales también comenzó a ser perceptible hace poco menos de una década, pero la pandemia, los escándalos y la ‘fuga de cerebros’ los han relegado a un nivel de incertidumbre sin precedentes.

Venezuela es territorio sin ley o con la ley de los criminales, como en Burkina Faso, la tumba de David Beriain y Roberto Fraile. Los periodistas iban a retratar la naturaleza y la naturaleza humana les ha hecho la fotografía eterna con su muerte. Asesinos, sin piedad, en esa África que fue francesa y se bautizó como «tierra de hombres honorables».

Joe Biden se encontró al llegar a la Casa Blanca un EE.UU. roto por dos costados: por la crisis sanitaria y económica de la pandemia de Covid-19 y por la crisis política de una polarización extrema. Como candidato, montó la campaña presidencial que el año pasado le llevó a la Casa Blanca alrededor de la idea de «luchar por el alma de América». Es decir, dejar atrás el populismo de su antecesor, Donald Trump, y restañar las heridas de una presidencia divisiva, rematada por el asalto al Capitolio por parte de una turba ‘trumpista’ a comienzos de enero. Sobre la pandemia, en campaña le bastó recoger el desgaste de muertos y empleos perdidos sobre Trump y sus resbalones en la gestión de la crisis.

El año pasado, en una de las muchas reuniones entre la canciller Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron, la alemana explicó en una frase la importancia de las buenas relaciones entre los dos países: «Que Alemania y Francia se pongan de acuerdo no significa que Europa se ponga de acuerdo. Pero si Alemania y Francia están en desacuerdo, el acuerdo en Europa se pone especialmente difícil». El conocido eje franco- alemán sigue siendo la columna vertebral de la política europea y el hecho de que hayan decidido presentar conjuntamente sus respectivos planes de recuperación no significa que la situación de las economías de los dos países sea similar, sino que en estos momentos comparten el interés de presionar para que la Comisión Europea acelere su tramitación de modo que el dinero llegue cuanto antes a las economías nacionales, antes de que los daños causados por la pandemia al tejido productivo sean irrecuperables. «Es importante para nosotros hacer esta presentación juntos, ya que Alemania y Francia han estado trabajando de la mano desde el comienzo de la crisis», dijo ayer el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, en la conferencia de prensa con su homólogo alemán Olaf Scholz. «Cuando Francia y Alemania quieren, Europa puede», bromeó Le Maire.