Si quieres estar al día de todas las novedades informativas de hoy , ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los más importantes titulares del miércoles, 28 de abril que no te deberías perder, como estos:

Isabel Díaz Ayuso llega a los últimos días de la campaña electoral en Madrid muy fuerte , con una estimación de voto superior a la que suman las tres izquierdas juntas, según el último barómetro de GAD3 realizado para ABC . Con una participación histórica, del 76 por ciento, el PP casi dobla el resultado de las autonómicas de mayo de 2019, pero no alcanza ahora mismo la mayoría absoluta, por lo que necesitará los votos de Vox.

El vecino de El Escorial que envió un sobre con una navaja a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto , demostró ayer en su declaración ante la Policía y la Guardia Civil que solo es un enfermo mental completamente inofensivo. Tiene 65 años, está diagnosticado de esquizofrenia y, al vivir solo, no se toma la medicación. Carece de adscripción política y tampoco es familiar de ningún líder de Vox ni de ningún otro partido: «Es completamente falso», aseguran a ABC. Según fuentes conocedoras de la declaración, se trata de un hombre que cree ser agente secreto, aunque también «detective y abogado internacional».

La espiral de amenazas que rodea la campaña de las elecciones en la Comunidad de Madrid sigue creciendo, y en este caso con una ramificación desde Cataluña. En la noche del martes, a última hora, trascendió que los servicios de Correos en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) detectaron una carta con dos balas en su interior dirigida a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso . El Ejecutivo informó de que en esta ocasión los servicios de seguridad sí fueron efectivos y detectaron tanto el envío dirigido a la presidenta madrileña como el de un segundo remitido a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, este con cuatro proyectiles que se localizó en el Centro de Tratamiento Automatizado de Vallecas (Madrid). En el caso de Sant Cugat del Vallès los empleados de Correos dieron aviso inmediato a los Mossos d’Esquadra.

La Generalitat de Cataluña ha lamentado hoy que para cumplir con la orden del TSJC de vacunar a policías nacionales y guardias civiles en la misma proporción que los Mossos va a tener que retrasarse la vacunación de personas mayores de 70 años, la franja que se está inmunizando ahora.

Los sondeos siguen sin dar garantías para la conformación de un Gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid después del 4-M y en el PSOE y Unidas Podemos (UP) se perciben comportamientos que sugieren desasosiego en esta recta final. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, jugó en la tarde del martes una baza insólita y desesperada del partido morado: un ataque a la Casa Real, en general; y al Rey, en particular, por no condenar las «amenazas fascistas» que han recibido él y otros políticos y servidores públicos. Concretamente, criticó durante un mitin en Getafe que la Casa Real «no haya pronunciado ni una sola palabra condenando la violencia fascista» . Un gesto de agobio en plena campaña madrileña. Y, otra vez, las amenazas como munición electoral.

El candidato de Unidas Podemos a las elecciones en la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias , ha sido acusado públicamente de robar imágenes a un fotógrafo 'freelance' para usarlas en uno de sus múltiples vídeos de la campaña al 4 de mayo. El material en cuestión es obra del fotógrafo Alex Peña , que en su cuenta de Facebook denunció hace unos días que el partido ni siquiera le pidió permiso para utilizarlo.