Si quieres estar al día de todas las novedades informativas de hoy , ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los imprescindibles titulares del miércoles, 28 de abril que no te puedes perder, como estos:

Uno de los grandes sueños de Neymar Júnior es volver a jugar junto a Leo Messi , motivo por el que desde hace un par de temporadas está tratando de regresar al barcelona. El PSG se niega a dejarle marchar y, de hecho, le ha presentado una oferta de renovación. Maestro en el arte de negociar su futuro el paulista sigue dando largas al club francés mientras espera que el Barça dé el paso definitivo, pero para evitar una relajación de los catalanes no duda en mostrar su amor hacia el club parisino. Una táctica que domina a la perfección, como demostró en 2017, cuando aún vestía la zamarra azulgrana. Asegura ser feliz en París pero su renovación (acaba contrato en 2022) sigue enquistada . El futbolista ha querido presionar al Barcelona durante la rueda de prensa que ha ofrecido hoy en la previa del partido de Champions que el PSG debe disputar mañana ante el Manchester City.

Rashed Al-Swaisat , boxeador jordano de 19 años, murió este lunes en el hospital diez días desués de sufrir una grave lesión cerebral durante un combate del Mundial júnior de la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA), celebrado en la localidad de Kielce, en Polonia.

Garbiñe Muguruza viene determinada a hacer un gran papel en Madrid. Por su parte, al menos, no quedará, advierte. Porque lleva ya unos días aclimatándose a las condiciones del Mutua Madrid Open después de retirarse en octavos de final del torneo de Charleston por unas molestias en la pierna izquierda. «Estoy mejor. He intentado entrenar y descansar, aunque es difícil porque no hay mucho tiempo», admitía la tenista, 13 del mundo, en su primera intervención ante la prensa en Madrid.

A diferencia de la eliminatoria contra el Liverpool, Zidane planteó el emparejamiento contra el Chelsea con una defensa de tres y dos carrileros largos, fotocopiando el sistema de los de Tuchel, pero las fichas no tenían la misma puntuación. Había kilómetros de diferencia entre las piernas del Madrid y las del Chelsea . Carvajal acaba de salir de una baja de dos meses en una temporada en la que se ha pasado más del 60% de la misma en la enfermería, y Marcelo está al límite de ser competitivo en una semifinal de Champions.

A menos de tres meses del inicio de los Juegos de Tokio , y con su celebración asegurada por parte del gobierno de Japón, los deportistas españoles van poco a poco sellando su clasificación para la cita y organizando todos los detalles para su desembarco en el país asiático.