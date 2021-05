Últimas noticias del miércoles, 26 de mayo del 2021 | Descubre toda la actualidad y última hora de España El contenido más relevante de hoy, miércoles, 26, mayo 2021, en las últimas noticias de España. Consulta la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el mejor resumen de noticias de hoy.

Aquí, los titulares del día donde, además, podrás informarte de todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día miércoles, 26 de mayo en el mundo y en España:

La política se ha convertido en un ejercicio de trileros en la que el ‘primus inter pares’ es Iván Redondo. Yo, que siempre he sido más de ‘primus inter bares’, ya me los veo venir y, contra la opinión generalizada, empiezo a dudar seriamente de que se vaya a dar ningún indulto a esta banda de golpistas de la butifarra y de dictadorzuelos con aliento a fuet. Así, mientras todos estemos mirando el cubilete de la derecha, mientras toda nuestra atención está en ese lugar, la bolita llevará media hora en el de la izquierda para asombro general de la chavalada ludópata que cree que la vida es Magia Borrás. Solo que esto es peor: Magia Ferraz.

Una mujer fue agredida con varios golpes y zarandeos que le propinó el 2 de mayo en el parque Warner de Madrid un hombre que insultó a su hijo de 11 años con autismo por pasar por la fila de discapacitados en una atracción, ha informado la asociación ProTGD.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha replicado a Pedro Sánchez y ha advertido de que «cumplir la ley no es venganza, defender la unidad nacional no es revancha y dar un golpe al Estado no es un valor constitucional». Al referirse a los indultos a los independentistas condenados por el golpe de 2017, Sánchez había asegurado que «en los valores constitucionales no se encuentra ni la revancha ni la venganza».

La Universidad Camilo José Cela sabía al menos desde diciembre de 2018 que la tesis con la que se doctoró el ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba plagada de errores tanto formales como conceptuales, y en tal cantidad que habría bastado para paralizar su presentación. Aparte de las pruebas aportadas por ABCen relación a los plagios en que habría incurrido Sánchez en la elaboración de su tesis doctoral, el estudio a fondo de la tesis con la que el presidente se doctoró en noviembre de 2012 con una nota de ‘cum laude’ arrojan una clamorosa cantidad de errores de los que la universidad no puede alegar ignorancia. Lo sabía y no actuó en consecuencia.

El Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) ha rescatado dos cadáveres que se encontraban en el interior de un coche en el pantano de Entrepeñas, en el termino municipal de Durón (Guadalajara), tras haberse denunciado su desaparición en Móstoles.

Un hombre de 45 años ha resultado herido de carácter grave la tarde de este martes en una calle del distrito madrileño de Villaverde al recibir al menos dos puñaladas.

Hablar de forma despectiva sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y llamar tabernarios a sus votantes antes del 4-M le puede salir caro al presidente del CIS,Félix Tezanos. Según ha podido saber ABC, el Grupo Popular ha presentado dos denuncias contra su conducta ante el Consejo de Transparencia y el ministro de Función Pública, Miquel Iceta, por «claro y grave incumplimiento de sus obligaciones».