Últimas noticias de cultura hoy miércoles, 26 de mayo del 2021 El contenido más fundamental de hoy, miércoles, 26, mayo 2021, en las últimas noticias de cultura. Consulta la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el mejor resumen de noticias de hoy.

Actualizado: 26/05/2021 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Estar informado sobre las última hora de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no tienes demasiado tiempo, ABC pone a disposición de aquellos lectores que lo deseen, el mejor resumen del miércoles, 26, mayo aquí mismo:

Si el sol no hubiera entrado rasante por las mañanas en aquella estancia del castellum de Puig Castellar de Biosca, en Lérida (Cataluña), tal vez los arqueólogos que excavaban esta fortificación romana del siglo II a.C. no se hubieran percatado de que esa pesada losa encajada en el pavimento era en realidad un tablero de juego donde los soldados debieron de matar las horas de aburrimiento, apostándose los denarios. «Aquí hay algo grabado», advirtió uno de los estudiantes del equipo a Esther Rodrigo Requena y Núria Romaní Sala y las profesoras de la Universidad Autónoma de Barcelona comprobaron que se hallaban ante uno de los primeros ejemplos bien datados de una 'tabula luisoria' en la Península Ibérica. Entonces no lo sabían con certeza, pero tras su estudio posterior, publicado recientemente en el Archivo Español de Arqueología, aseguran que «esta 'tabula lusoria' constituye el testimonio más antiguo de la práctica de juegos de mesa, y en concreto del juego del 'ludus latronculorum', en un contexto militar romano hispánico».

El mejor ejemplo de que nadie lee en España, por muchos pseudoestudios que financie el Ministerio de Cultura, es el escandalazo que ha provocado el discurso de Ana Iris Simón, invitada por el Gobierno hace unos días a un sarao sobre el ‘reto demográfico’, sea lo que sea eso. Si en Moncloa hubiesen abierto ‘Feria’ (Círculo de Tiza) sabrían perfectamente qué iba a decir la escritora en su intervención, que apenas duró unos minutos, pero que ha dado la vuelta a España, o al menos a Twitter. Imaginamos, claro, que estaban muy ocupados visitando chamanes y pitonisas para pergeñar el Plan 2050. En fin, el caso que Ana Iris Simón, descendiente de Los Simones y Los Bisuteros, manchegos comunistas y feriantes, respectivamente, se subió al atril y dijo que envidiaba la vida de sus padres y que antes de tener wifi hay que tener casa. Menuda cosa.

Tres días después de acoger la boda de Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini, condes de Osorno, el Palacio de Liria vuelve a ser noticia. En este caso, porque inaugura un recorrido temático (el primero desde la apertura al público del palacio) dedicado a la figura de Eugenia de Montijo, con motivo del centenario de su muerte, y su legado. La efeméride fue el año pasado, pero hubo que retrasar el proyecto por culpa de la pandemia. La emperatriz de Francia mantuvo una vinculación muy estrecha con la Casa de Alba (Jacobo Fitz-James Stuart, abuelo del actual duque de Alba, era su sobrino nieto, a quien dejó parte de su legado) y con el Palacio de Liria, que visitó en muchas ocasiones y donde murió el 11 de julio de 1920. Sus restos mortales fueron trasladados a la Cripta de la Abadía de Saint Michael en Farnborough (Inglaterra), junto a su esposo y su hijo.

El pasado sábado, mientras la canción 'Voy a quedarme', de Blas Cantó, se añadía a nuestra ya larga lista de fracasos en Eurovisión, una joven granadina de 18 años, María Dueñas, estaba en Richmond, Estados Unidos, celebrando una victoria asombrosa: acababa de ganar el Concurso Yehudi Menuhin de violín, uno de los más prestigiosos del mundo. Y era la primera española en lograrlo. Al día siguiente, Julio García Vico, de 29 años, se hacía con el primer premio en el Concurso Donatella Flick de dirección orquestal. Apenas dos semanas antes, a sus 28, el pianista Juan Pérez Floristán se había convertido en el primer español en obtener el Premio Anton Rubinstein en Jerusalén. Ninguno de ellos logró sentar frente al televisor a cuatro millones de personas, como sí hizo Cantó, ni saben lo que es tener más del 40% de la audiencia televisiva pendiente de su música. Pero este mes de mayo ellos tres solos nos han dado más alegrías que las últimas cincuenta y una ediciones de Eurovisión -las que han pasado desde que España ganase por última vez, con Salomé, este concurso-.

La Liga Nacional de Novilladas, proyecto de la Fundación Toro de Lidia impulsado con el esfuerzo del sector tras la Gira de Reconstrucción y el impulso de las Administraciones, va a permitir que en sus tres primeros circuitos de competición lidien 51 ganaderías, actúen 27 novilleros con picadores y se celebren en 24 localidades.

Seis días después de su gravísima cornada en Vistalegre, el banderillero Juan José Domínguez, ha abandonado este martes el hospital madrileño Nuestra Señora del Rosario. Así lo ha comunicado el doctor Enrique Crespo, que explicó que en Sevilla seguirá la evolución del subalterno de Roca Rey el doctor Domingo Jiménez.